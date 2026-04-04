कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, बीच-बचाव करने उतरे गनमैन और ड्राइवर को पीटा

Shahsi Tharoor: केरल चुनाव को लेकर सियासी तकरार छिड़ी है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. केरल के वंडूर में कांग्रेस सांसद के काफिले हमला किया गया. हालात बिगड़ता देख शशि थरूर के गनमैन ने बीच-बचाव करने और रास्ता साफ कराने की कोशिश की, तो उपद्रवियों ने उस पर भी हमला कर दिया. कांग्रेस सांसद पर ये हमला तब हुआ जब वो यूडीएफ प्रत्याशी ए.पी, अनिल कुमार के पक्ष में प्रचार करने जा रहे थे. काफिले पर हमला करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

गनमैन की शिकायत के आधार पर, वंडूर पुलिस ने मामला दर्ज किया, तीन लोगों को हिरासत में लिया और दो गाड़ियां जब्त कीं. एक आरोपी उम्मारा के खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज किया गया है.

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The complaint claims that Tharoor’s gunman was assaulted… pic.twitter.com/CVqZ25TzbP April 3, 2026

गनमैन की बात पर किया हमला

यह घटना चेलिथोड पुल पर एक रोडब्लॉक पर हुई जब दो गाड़ियों ने थरूर की गाड़ी को रोक दिया. जब गनमैन ने रुकावट हटाने की कोशिश की, तो उस पर और ड्राइवर पर कथित तौर पर हमला किया गया. पुलिस के मुताबिक, सड़क पतली थी और थरूर के गनमैन ने आगे चल रही गाड़ी को सिर्फ तेज चलाने के लिए कहा था ताकि MP के काफिले को आसानी से निकलने में मदद मिल सके.

एक आरोपी हिरासत में

पुलिस ने कहा कि एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी की पहचान हो गई है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. थरूर अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में एक्टिव रूप से कैंपेन कर रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम और पब्लिक मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं. इस हमले ने पॉलिटिकल नेताओं और कैंपेन टीमों की सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

क्या बोले शशि थरूर

इस वारदात के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कल रात जब मेरे सिक्योरिटी गार्ड पर हमला हुआ, तो उस अनहोनी के बारे में चिंता जताने वाले सभी मैसेज और कॉल्स से सच में बहुत अच्छा लगा. वह ठीक है और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ. सभी दोस्तों और शुभचिंतकों का धन्यवाद. हमने कल बिना डरे काम किया और प्लान के मुताबिक दो और इवेंट पूरे किए और हमारा चल रहा प्रोग्राम भी बिना किसी असर के है.

कब है चुनाव

केरल में सभी 140 असेंबली सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग होनी है और काउंटिंग 4 मई को होनी है. रिजल्ट तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल जैसे दूसरे अहम राज्यों के रिजल्ट के साथ अनाउंस किए जाएंगे.