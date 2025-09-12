काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप

Kerala News: केरल के वायनाड जिले में एक कांग्रेस नेता का शव उनके घर के तालाब के पास मिला, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है. शुरुआती जांच में सुसाइड की बात की जा रही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 12, 2025, 04:51 PM IST
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप

Wayanad News: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि वायनाड के मुल्लनकोल्ली ग्राम पंचायत के सदस्य और कांग्रेस नेता जोस नेल्लेदम अपने घर के पास एक तालाब में मृत पाए गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि उन्होंने अपनी कलाई काट ली, जहर खा लिया और तालाब में कूद गए. इस मामले को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. वे कथित तौर पर पुलपल्ली कांग्रेस वार्ड समिति के अध्यक्ष कनट्टूमाला थंकचन को फंसाने के एक मामले में शामिल थे.

 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी.

Kerala News

;