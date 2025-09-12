काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप

Kerala News: केरल के वायनाड जिले में एक कांग्रेस नेता का शव उनके घर के तालाब के पास मिला, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है. शुरुआती जांच में सुसाइड की बात की जा रही है.
Trending Photos
Wayanad News: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि वायनाड के मुल्लनकोल्ली ग्राम पंचायत के सदस्य और कांग्रेस नेता जोस नेल्लेदम अपने घर के पास एक तालाब में मृत पाए गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि उन्होंने अपनी कलाई काट ली, जहर खा लिया और तालाब में कूद गए. इस मामले को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. वे कथित तौर पर पुलपल्ली कांग्रेस वार्ड समिति के अध्यक्ष कनट्टूमाला थंकचन को फंसाने के एक मामले में शामिल थे.
Kerala: Congress leader Jose Nelledam, a member of the Mullankolli Grama Panchayat in Wayanad, was found dead in a pond near his house. As per preliminary information, he had slit his wrist, consumed poison and jumped into the pond. He was reportedly involved in a case involving… pic.twitter.com/hVdoTyhjoN
— ANI (@ANI) September 12, 2025
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.