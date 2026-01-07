Advertisement
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद पहुंचकर लड़की को बचाया, ऐसे खुली पोल

ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद पहुंचकर लड़की को बचाया, ऐसे खुली पोल

Kerala News: केरल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक युवक ने दिल जीतने के लिए पहले लड़की का एक्सीडेंट करवाया फिर खुद से उसे बचाने पहुंचा. जब इस मामला का खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए.

Jan 07, 2026, 01:34 PM IST
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद पहुंचकर लड़की को बचाया, ऐसे खुली पोल

Kerala News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके बारे में जानकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. ये सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं. केरल से भी एक ऐसा मामला सामने आया है, यहां पर एक महिला का दिल जीतने के लिए दो दोस्तों ने खौफनाक प्लान बनाया और एक ने लड़की को टक्कर मारी और फिर दूसरा इलाज के लिए महिला को लेकर अस्पताल गया, जब इसका खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए. जानिए क्या है पूरा मामला.

जानबूझकर किया एक्सीडेंट
मामले के लेकर पुलिस ने कहा कि एक 24 साल के आदमी और उसके दोस्त ने स्कूटर एक्सीडेंट का नाटक किया, जानबूझकर एक लड़की को घायल किया और फिर उसका बचाव करने वाले बनने की कोशिश की. यह सब उसका भरोसा और सहानुभूति जीतने के लिए किया गया, आरोपी मम्मूडू, कोन्नी के रंजीत राजन और पय्यानमोन के उसके दोस्त अजस (19) हैं. पुलिस के मुताबिक रंजीत पहले लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उसकी जिंदगी में फिर से आना चाहता था. इसके लिए प्लान बनाया और जब 23 दिसंबर को शाम करीब 5.30 बजे महिला कोचिंग क्लास के बाद अदूर से स्कूटर से घर जा रही थी और वो वझमुत्तम ईस्ट पहुंची थी. 

बचाने के लिए पहुंचा रंजीत
तभी अजस ने उसे टक्कर मार दी और फिर उसे बचाने के लिए लोग दौड़ पड़े तभी वहां पर रंजीत एक इनोवा कार में आया और उसने खुद को महिला का पति बताया और उसे इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया. हॉस्पिटल ले जाना भी वो प्लान के तहत कर रहा था. पहले तो उसके बयान के आधार पर एक नॉर्मल एक्सीडेंट का केस दर्ज किया गया. 

पहले से किया गया था प्लान
हालांकि जैसे-जैसे दिन बीतते गए, शक बढ़ने लगा, पूछताछ के दौरान, डिटेल्स आपस में नहीं मिलीं और फिर गहरी जांच से पता चला कि एक्सीडेंट बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पहले से प्लान किया गया था. पुलिस ने पाया कि अजस ने रंजीत के कहने पर जानबूझकर स्कूटर को टक्कर मारी थी जबकि रंजीत ने परिवार की हमदर्दी जीतने के लिए एक फिक्रमंद पार्टनर की भूमिका निभाई. सच सामने आने पर पुलिस ने केस में हत्या की कोशिश के चार्ज भी जोड़ दिए.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Kerala News

Trending news

