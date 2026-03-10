बीवी का आरोप- बेडरूम में रंगेहाथ पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है

Kerala News: केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले सियासी पारा हाई हो गया है. इसी बीच केरल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर केबी गणेश कुमार के ऊपर उनकी पत्नी ने बेवफाई का आरोप लगाया है. उन्होंने ये भी दावा किया है उन्होंने उन्हें उनके घर पर किसी दूसरी महिला के साथ गलत हालत में पकड़ा था. उनके आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है. अब केरल के मंत्री ने कहा है कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है. जानिए क्या है पूरा मामला.

60 साल के मंत्री की अलग रह रही पत्नी बिंदु मेनन ने उन पर बेवफाई का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्होंने उन्हें उनके घर पर किसी दूसरी महिला के साथ गलत हालत में पकड़ा था. उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की बेटी वीना को फोन करके इस घटना के बारे में बताया है. इस मामले ने केरल सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है. जिसकी वजह से राज्य सरकार पूरी तरह से घिर गई है, हालात ऐसे हैं कि मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है.

पत्नी ने कही ये बात

कुमार कोल्लम जिले के पठानपुरम से पांच बार MLA रहे हैं और उन्होंने लगातार पांच बार यह सीट जीती है. वह केरल कांग्रेस (B) के चेयरपर्सन हैं, जो केजे जॉर्ज की केरल कांग्रेस से अलग हुआ एक गुट है. कुमार की पत्नी बिंदु मेनन ने कहा है कि 2014 में उनकी शादी के कुछ साल बाद शादी में दिक्कतें शुरू हुईं, लेकिन 2023 में कुमार के मंत्री बनने के बाद यह और बिगड़ गईं. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हाल ही में कुमार को उनके बेडरूम में एक महिला के साथ पकड़ा था. जब कुमार के स्टाफ के लोगों ने उनका फोन छीनने की कोशिश की तो उन्होंने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया.

मंत्री पर लगाया आरोप

आगे कहा कि मैं इमोशनली कंट्रोल खो बैठी थी, लेकिन मैंने किसी पर हमला नहीं किया या गाली-गलौज नहीं की, उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हैं. बिंदु मेनन ने कहा कि पुलिस ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, उनका इरादा कुमार या LDF सरकार को नुकसान पहुंचाने का नहीं था.

मंत्री ने दी सफाई

राजनीतिक हलकों में हो रही चर्चा के बीच कुमार ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए उनकी निजी जिंदगी को निशाना बना रहा है. उन्होंने कहा कि आरोप सही हों या नहीं, वे निजी मामले हैं और किसी और को दखल नहीं देना चाहिए. साथ ही कहा कि उन्होंने कभी किसी महिला के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है, प्यार कोई जुर्म नहीं है. हर कोई प्यार का अनुभव करता है. इसके अलावा कहा कि वह कभी भ्रष्ट नहीं रहे हैं और उनके चुनाव क्षेत्र के लोग ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करेंगे.