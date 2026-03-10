Advertisement
trendingNow13135803
Hindi Newsदेशबीवी का आरोप- बेडरूम में रंगेहाथ पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है

बीवी का आरोप- बेडरूम में रंगेहाथ पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है

Kerala News: केरल के मंत्री पर पत्नी ने बेवफाई का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि बेडरूम में उन्हें किसी और महिला के साथ पकड़ा है. जिसके बाद मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि प्यार कोई जुर्म नहीं है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 10, 2026, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीवी का आरोप- बेडरूम में रंगेहाथ पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है

Kerala News: केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले सियासी पारा हाई हो गया है. इसी बीच केरल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर केबी गणेश कुमार के ऊपर उनकी पत्नी ने बेवफाई का आरोप लगाया है. उन्होंने ये भी दावा किया है उन्होंने उन्हें उनके घर पर किसी दूसरी महिला के साथ गलत हालत में पकड़ा था. उनके आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है. अब केरल के मंत्री ने कहा है कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है. जानिए क्या है पूरा मामला.

60 साल के मंत्री की अलग रह रही पत्नी बिंदु मेनन ने उन पर बेवफाई का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्होंने उन्हें उनके घर पर किसी दूसरी महिला के साथ गलत हालत में पकड़ा था. उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की बेटी वीना को फोन करके इस घटना के बारे में बताया है. इस मामले ने केरल सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है. जिसकी वजह से राज्य सरकार पूरी तरह से घिर गई है, हालात ऐसे हैं कि मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है. 

पत्नी ने कही ये बात 

कुमार कोल्लम जिले के पठानपुरम से पांच बार MLA रहे हैं और उन्होंने लगातार पांच बार यह सीट जीती है. वह केरल कांग्रेस (B) के चेयरपर्सन हैं, जो केजे जॉर्ज की केरल कांग्रेस से अलग हुआ एक गुट है. कुमार की पत्नी बिंदु मेनन ने कहा है कि 2014 में उनकी शादी के कुछ साल बाद शादी में दिक्कतें शुरू हुईं, लेकिन 2023 में कुमार के मंत्री बनने के बाद यह और बिगड़ गईं. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हाल ही में कुमार को उनके बेडरूम में एक महिला के साथ पकड़ा था. जब कुमार के स्टाफ के लोगों ने उनका फोन छीनने की कोशिश की तो उन्होंने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्री पर लगाया आरोप

आगे कहा कि मैं इमोशनली कंट्रोल खो बैठी थी, लेकिन मैंने किसी पर हमला नहीं किया या गाली-गलौज नहीं की, उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हैं. बिंदु मेनन ने कहा कि पुलिस ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, उनका इरादा कुमार या LDF सरकार को नुकसान पहुंचाने का नहीं था.

मंत्री ने दी सफाई

राजनीतिक हलकों में हो रही चर्चा के बीच कुमार ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए उनकी निजी जिंदगी को निशाना बना रहा है. उन्होंने कहा कि आरोप सही हों या नहीं, वे निजी मामले हैं और किसी और को दखल नहीं देना चाहिए. साथ ही कहा कि उन्होंने कभी किसी महिला के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है, प्यार कोई जुर्म नहीं है. हर कोई प्यार का अनुभव करता है. इसके अलावा कहा कि वह कभी भ्रष्ट नहीं रहे हैं और उनके चुनाव क्षेत्र के लोग ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Kerala News

Trending news

बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: सदन में चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने लाया है प्रस्ताव
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: सदन में चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने लाया है प्रस्ताव
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद