मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, 17 साल की बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन

Kerala News: कुछ लोग अपने कामों की वजह से मरने के बाद याद किए जाते हैं. कुछ अच्छे कामों की वजह से तो कुछ बुरे कामों की वजह से, केरल के कन्नूर जिले के पय्यावूर शहर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर 12वीं क्लास की एक स्टूडेंट की अचानक मौत हो गई, इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया, हालांकि अयोना मॉनसन के परिवार ने ऑर्गन डोनेशन के जरिए अपनी निजी दुखद घटना को दया के एक बड़े काम में बदल दिया है.

बच्चे की चोट के बाद गहन इलाज के बावजूद, उसकी हालत बिगड़ती गई, जिससे उसके माता-पिता को एक ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ा जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता. टीचर्स और क्लासमेट्स के बीच एक होशियार, प्यारी स्टूडेंट के तौर पर जानी जाने वाली अयोना, जो पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी थी. उसकी मौत ने स्कूल कम्युनिटी में एक इमोशनल खालीपन आ गया है, जिससे उबरने की कोशिश की जा रही है.

अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल में लिए गए एक अनोखे फैसले में, उसके माता-पिता, मॉनसन और अनीता ने ऑर्गन डोनेशन के लिए हां कर दी, अयोना का दिल, किडनी और दूसरे जरूरी ऑर्गन निकाले गए, जिससे कई मरीजों को जिंदगी का दूसरा मौका मिला. उसकी एक किडनी को डोमेस्टिक फ्लाइट से तिरुवनंतपुरम लाया गया, यह पहली बार था जब राज्य में ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए इंटरनल फ़्लाइट सर्विस का इस्तेमाल किया गया.

तेज़ी से ट्रांसप्लांट पक्का करने के लिए एयरपोर्ट से तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था.उसका दिल एक मरीज के लिए चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया, जिसका गंभीर इलाज चल रहा था, जबकि दूसरे ऑर्गन केरल भर में लोगों को दिए गए. अपनी बेटी के लिए दुख मनाते हुए भी, परिवार को इस विश्वास से सुकून मिलता है कि अयोना दूसरों के जरिए जिंदा रहेगी. (IANS)