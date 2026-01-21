Advertisement
trendingNow13082049
Hindi Newsदेशकेरल के मंदिर में RSS का गीत गाने पर मचा बवाल, DYFI ने कहा- धार्मिक कार्यक्रम का हो रहा राजनीतिकरण; BJP ने किया पलटवार

केरल के मंदिर में RSS का गीत गाने पर मचा बवाल, DYFI ने कहा- धार्मिक कार्यक्रम का हो रहा राजनीतिकरण; BJP ने किया पलटवार

केरल के कन्नूर से गीत को लेकर सियासी पारा हाई है. आरोप है कि एक मंदिर में उत्सव के दौरान RSS से जुड़ा एक गीत बजा, जिसको कुछ लोगों ने बंद करा दिया. अब इस पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने DYFI पर निशाना साधा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केरल के मंदिर में RSS का गीत गाने पर मचा बवाल, DYFI ने कहा- धार्मिक कार्यक्रम का हो रहा राजनीतिकरण; BJP ने किया पलटवार

Kerala News: केरल के कन्नूर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक मंदिर में उत्सव के दौरान RSS से जुड़ा एक गीत बजा, जिसको कुछ लोगों ने बंद करा दिया. अब इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. पूरी घटना 19 जनवरी की बताई जा रही है. मामला कन्नादिपरम्बा मुथप्पन मंदिर से जुड़ा है. जहां पर एक ग्रुप ने मंदिर में "परमा पवित्रमथमी मन्निल भरतम्बाये" नामक मलयालम गीत को प्ले किया गया. बताया जाता है कि ये गीत आम तौर पर आरएसएस के कार्यक्रमों में गाया जाता है. 

इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोगों का मंच पर मौजूद है और कुछ लोगों में तीखी बहस हो रही है. बताया जा रहा है कि गीत पर आपत्ति जताने और इसके गायन को बंद कराने के बाद कार्यक्रमस्थल पर बवाल मच गया, जिसके बाद गायकों ने लोगों को शांत करना शुरू कर दिया. अब इस पूरे मामले में राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है. 

क्या है पूरा मामला?

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गाने का विरोध करने वाले लोग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरशन ऑफ इंडिया के सदस्य थे। यह CPI (M) की युवा शाखा है. इस बात को भी जानना चाहिए कि देश का केरल एकमात्र राज्य है, जहां पर अकेले वामपंथ की सरकार है. DYFI ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिकरण किया जा रहा है. इसके पीछे आरएसएस का हाथ है. इस घटना के बाद एक बयान जारी कर इस संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर मंदिर उत्सव में आरएसएस से जुड़े गीतों को शामिल किया जाएगा, तो भविष्य में कई प्रदर्शन देखने को मिलेंगे. DYFI ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन का इस्तेमाल किसी राजनीतिक महत्वकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, जानलेवा साबित हुई टिप

बीजेपी ने लगाए कई आरोप 

इधर, बीजेपी की ओर से इस कृत्य की कड़ी आलोचना की गई है. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वामपंथी समूहों पर हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों के प्रति असहिष्णुता का आरोप लगाया है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि मंदिर पवित्र सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है. इसको किसी भी तरीके से वैचारिक जांच के दायारे में लाना सही नहीं है. एक एक्स पोस्ट में प्रदीप भंडारी ने कहा कि हिंदू विरोधी DYFI की चाल! कन्नूर के मय्यिल स्थित तन्नादिपरम्मबा मुथप्पन मंदिर में जो हुआ वह कोई अलग-थलग घटना नहीं है. यह हिंदू धर्म और परंपरा पर जानबूझक किया गया हमला है. 

पहले भी हुए गीत पर विवाद 

गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नही है, जब आरएसएस से जुड़े इस गीत पर कोई विवाद हुआ है. इससे पहले भी कई बार इस गीत के गायन को लेकर विवाद देखने को मिला है. राष्ट्रीय स्वंय सेवक के कई कार्यक्रमों में 'परमा पवित्रमथमी मन्निल भरतम्बाये', को सुना जा सकता है. इस गीत को न केवल मंदिर बल्कि राजनीकिक समारोहों, टीवी कार्यक्रम और अन्य जगहों पर भी प्रस्तुत किया गया है. 

यह भी पढ़ें: इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, अंतरराष्ट्रीय जूरी का बड़ा फैसला; ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Kerala Newsrss song

Trending news

मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
शिवसेना का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, MNS ने शिंदे से मिलाया हाथ, मेयर को लेकर अटकी जंग
Maharashtra
शिवसेना का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, MNS ने शिंदे से मिलाया हाथ, मेयर को लेकर अटकी जंग
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
BMC Election Result
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Soil health
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा