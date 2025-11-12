'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें

Puthur Zoological Park: केरल में एक बार फिर कुत्तों का तांडव देखा गया है. त्रिशूर जिले में आवारा कुत्तों ने 10 हिरणों को नोचकर मार डाला है. जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है.
Trending Photos
Kerala News: आपने सड़क पर कुत्तों को टहलते हुए देखा होगा, कई बार ये कुत्ते खतरा पैदा कर देते हैं, आवारा कुत्तों को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अक्सर बहस छिड़ी रहती है. इसी बीच केरल में एक बार फिर कुत्तों ने बड़ा आतंक मचाया है. पुथुर जूलॉजिकल पार्क में आवारा कुत्तों ने घुसकर 10 हिरणों को मार डाला है. ये पार्क एक महीने पहले ही खुला था. ये घटना त्रिशूर जिले में घटी है. जिसके बाद सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. जानिए क्या है पूरा मामला.
इस चिड़ियाघर को खुले हुए अभी महीनेभर भी नहीं हुए हैं. हाल में ही यहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था. जू में केवल कॅालेज ग्रुप्स और स्कूल के छात्रों को ही आने की अनुमति है, आम जनता के लिए ये पार्क अभी नहीं खोला गया है.
'भारत का पहला पार्क'
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुथुर जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन 28 अक्टूबर को पिनाराई विजयन ने किया था. यह पार्क 336 एकड़ में फैला हुआ है, यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है जबकि भारत का पहला ‘डिजाइनर चिड़ियाघर' माना जा रहा है. इस पार्क में 80 प्रजातियों के 534 जानवरों को 23 खुले और प्राकृतिक स्थानों पर रखा जाना है. इसके अलावा बता दें कि कई पुराने चिड़ियाघर के जानवरों को भी यहां पर ले जाने की कोशिश की जा रही है.
अपडेट जारी है...
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.