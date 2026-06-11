/केरल में फिर निपाह की दस्तक? शुरुआती जांच में पॉजिटिव मिला शख्स, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट; क्या हैं लक्षण?

केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण का एक संदिग्ध मामला सामने आया है. फेरोक क्षेत्र के रहने वाले 43 वर्षीय एक व्यक्ति की प्रारंभिक जांच में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है. यह जांच सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोझिकोड में की गई. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के माध्यम से इलाज के लिए पहुंचा था. स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने बताया कि उस शख्स के संपर्क में कई लोग आए हैं. इस समय धैर्य से काम लें और घबराएं बिलकुल भी नहीं. अब पीड़ित शख्स की अंतिम रिपोर्ट के मिलने का इंतजार है.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध मरीज की पहचान होने से पहले उसका कई लोगों के संपर्क में आना भी सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति को संक्रमण किसी गोदाम की सफाई के दौरान हुआ हो सकता है. हालांकि, संक्रमण का वास्तविक स्रोत क्या है, इसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं.
मामले की अंतिम पुष्टि के लिए नमूने को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) भेजा गया है. संस्थान की पुष्टि रिपोर्ट गुरुवार को आने की संभावना है. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही संक्रमण की औपचारिक पुष्टि की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, संक्रमित पाए गए व्यक्ति की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है और उस पर लगातार चिकित्सकीय निगरानी रखी जा रही है. साथ ही, उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर आवश्यक स्वास्थ्य जांच और निगरानी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
केरल में निपाह वायरस के एक संदिग्ध मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार सुबह मेडिकल बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मरीज की हालत और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा कोझिकोड जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में भी एक अलग समीक्षा बैठक आयोजित होगी. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मरीज के नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कंटेनमेंट जोन घोषित करने या किसी प्रकार की पाबंदियां लगाने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. फिलहाल प्रशासन सभी संभावित एहतियाती कदमों पर विचार कर रहा है.
स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी. इस बैठक में जांच रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रगति और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं और लोगों को केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.
निपाह वायरस एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से चमगादड़ों (फ्रूट बैट्स) से फैलती है. यह संक्रमित जानवरों या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। इसकी मृत्यु दर काफी अधिक मानी जाती है, इसलिए समय रहते पहचान और सावधानी बेहद जरूरी है.
निपाह वायरस से पीड़ित शख्स को 4 से 14 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई दे सकते हैं.
तेज बुखार
सिरदर्द
गले में खराश
शरीर में दर्द और कमजोरी
खांसी
सांस लेने में दिक्कत
उल्टी या मतली
गंभीर लक्षण
चक्कर आना
अत्यधिक सुस्ती
भ्रम (Confusion)
दौरे पड़ना
दिमाग में सूजन (Encephalitis)
बेहोशी या कोमा
निपाह वायरस से बचाव के उपाय
हाथों की सफाई रखें
साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोएं
जरूरत पड़ने पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें
संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखें
मरीज के संपर्क में आने पर मास्क पहनें
उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं का उपयोग न करें
फल और खाद्य पदार्थों में सावधानी
गिरे हुए या आधे खाए हुए फल न खाएं
फल खाने से पहले अच्छी तरह धोएं
खजूर या ताड़ी जैसे उत्पादों का सेवन करते समय सावधानी बरतें
जानवरों से सावधानी
बीमार पशुओं के संपर्क से बचें
सूअर या अन्य संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने पर सुरक्षा उपाय अपनाएं
लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें
फिलहाल निपाह वायरस के लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. मरीजों का इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को नियंत्रित करने और सहायक चिकित्सा (Supportive Care) के जरिए किया जाता है. अगर पीड़ित शख्स के संपर्क में आए हों तो तुरंत क्वारंटीन हो जाएं. ताकि इस वायरस का संक्रमण न हो सके और बीमारी पीड़ित शख्स तक ही सीमित रह सके