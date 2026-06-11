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केरल में फिर निपाह की दस्तक? शुरुआती जांच में पॉजिटिव मिला शख्स, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट; क्या हैं लक्षण?

Nipah Virus in Kerala: केरल में निपाह वायरस के संभावित मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. शुरुआती जांच में एक व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अलर्ट जारी किया गया है. जानिए निपाह वायरस क्या है, इसके प्रमुख लक्षण, संक्रमण कैसे फैलता है और बचाव के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 11, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:29 AM IST
केरल में फिर निपाह की दस्तक? शुरुआती जांच में पॉजिटिव मिला शख्स, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट; क्या हैं लक्षण?
Image Credit: AI Generated Photo

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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