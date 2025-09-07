Kerala Temple: केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति, हिरासत में 27 RSS कार्यकर्ता

केरल के कोल्लम जिले में मुथुपिलक्क स्थित पार्थसारथी मंदिर के परिसर में सजाई गई 'पूकलम' (फूलों की कालीन) को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मंदिर समिति ने इस पूकलम को हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है. इस मामले में 27 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गयी है.

मंदिर समिति का कहना है कि पूकलम में RSS का झंडा और 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम फूलों से लिखा गया था, जो मंदिर के परिसर में तिरंगे या किसी अन्य सजावट पर लगाई गई रोक के खिलाफ है. यह प्रतिबंध हाई कोर्ट द्वारा 2023 में आए दिन होने वाले राजनैतिक विवादों को रोकने के लिए लगा गया था.

RSS कार्यकर्ताओं ने किया फैसला के उल्लंघन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर समिति के सदस्य मोहनन का कहना है कि पहले भी त्योहारों के दौरान झंडों को लेकर विवाद होता रहता था, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट से आदेश लिया था कि मंदिर के आसपास कोई झंडा या सजावट न लगाई जाए. बावजूद इसके RSS कार्यकर्ताओं ने मंदिर समिति के फूलों के डिजाइन के ठीक पास एक अलग पूकलम में अपना झंडा और 'ऑपरेशन सिंदूर' लिखा. चूंकि यह उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन था और इससे टकराव भड़क सकता था, इसलिए हमने शिकायत दर्ज कराई. हम ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आरोपी इसे चित्रित कर रहे हैं.

कार्यकर्ताओं पर एफआईआर शर्मनाक

भाजपा ने एक बयान में केरल पुलिस पर निशाना साधते हुए कोल्लम जिले में 27 आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले को "चौंकाने वाला" बताया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पूछा कि क्या केरल में जमात-ए-इस्लामी का शासन है या पाकिस्तान का. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एफआईआर तुरंत वापस नहीं ली गई तो पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी. चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, "यह केरल है. भारत का गौरवशाली हिस्सा है. फिर भी, "ऑपरेशन सिंदूर" शब्दों वाले 'पुक्कलम' बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है. यह बिल्कुल अस्वीकार्य है! ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों की ताकत और वीरता का प्रतीक है, और इसे निशाना बनाना सैनिकों का अपमान है.''



फूलों को भी खतरा समझा जा रहा है

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि "केरल के कोल्लम जिले में, पुलिस ने ओणम पुष्पकम को सिर्फ इसलिए हटाने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उस पर "ऑपरेशन सिंदूर" लिखा था. यह पाकिस्तान नहीं है. यह वामपंथी शासन वाला केरल है, जहां देशभक्ति के संदेश वाले फूलों को भी खतरा समझा जाता है. यह सब एक वर्ग के तुष्टिकरण के लिए है. फिर भी, यही वामपंथी अभिव्यक्ति की आजादी पर देश को उपदेश देने का कोई मौका नहीं छोड़ते. पाखंड चरम पर है!"