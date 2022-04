Kerala: 'मुसलमानों के रेस्तरा में न पिएं चाय, गैर-मुस्लिमों को बना रहे नपुंसक', कांग्रेस नेता के इस बयान से मचा बवाल

PC George on Muslim Restaurants: देश में हिंदू-मुस्लिम को लेकर चल रही राजनीति पर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस नेता पीसी जॉर्ज के मुताबिक गैर-मुसलमानों को मुस्लिमों के रेस्टोरेंट में भूलकर भी चाय नहीं पीनी चाहिए. उन्होंने इसकी वजह भी बताई है.