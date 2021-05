Kerala: लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री रहीं K K Shailaja को नहीं मिला नई कैबिनेट में स्थान, CPM ने बताया ये कारण

तिरुवनंतपुरम: केरल (Kerala) में लगातार दूसरी बार शानदार जीत दर्ज करने वाली CPM ने एक हैरानीभरा कदम उठाते हुए अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री रही के के शैलजा (K K Shailaja) को मंत्रिमंडल में स्थान न देने का फैसला किया है. उनके स्थान पर नए चेहरों पर दांव आजमाया जाएगा.

नए मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए मंगलवार को AKG Centre में बने CPM सचिवालय में पार्टी नेताओं की बैठक हुई. मीटिंग में फैसला लिया गया कि पिनरायी विजयन (Pinarayi Vijayan) के नेतृत्व में बनने वाले नए मंत्रिमंडल में केवल नए चेहरों को स्थान दिया जाएगा.

बैठक के दौरान कई पार्टी नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री रहीं के के शैलजा (K K Shailaja) को दूसरा कार्यकाल देने की मांग की. नेताओं ने कहा कि के के शैलजा ने 2018 में निपाह वायरस और उसके बाद कोरोना वायरस के प्रकोप में राज्य में बेहतरीन काम किया. उनके बेहतरीन नेतृत्व की वजह से ही केरल (Kerala) इस महामारी में भी काफी हद तक बीमारी से बचा रहा.

नेताओं की मांग के बावजूद पार्टी की टॉप लीडरशिप ने स्पष्ट कर दिया कि वह पहले मंत्री रहे किसी भी विधायक को दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगी. ऐसे में के के शैलजा का भी दोबारा से मंत्री न बनना लगभग तय हो गया है. हालांकि शैलजा के अनुभव और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें असेंबली में चीफ व्हिप का पद दे सकती है.

केरल की लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा (K K Shailaja) को दोबारा से मंत्रिमंडल में स्थान न देने को CPM पार्टी की नीति कहकर बचाव कर रहे हैं. वहीं पार्टी में अंदरखाने चर्चा है कि पिनरायी विजयन (Pinarayi Vijayan) केरल (Kerala) में के के शैलजा के बढ़ते कद और लोकप्रियता से परेशान थे. इसलिए उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए पुराने मंत्रियों को दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल न करने की नीति तैयार करवाई गई. जिससे शैलजा दोबारा से मंत्रिमंडल में न आ सके.

खुद को मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने पर के के शैलजा (K K Shailaja) की प्रतिक्रिया सामने आई है. शैलजा ने कहा, 'अच्छा है कि नई कैबिनेट आ रही है. सबको मौका मिलना चाहिए. पार्टी ने पिछली बार मुझे मंत्री बनाने का फैसला किया. मेरे लिए यह बहुत अच्छा अनुभव था. लेकिन और भी कई लोग हैं. जिन्हें मौका मिलना चाहिए. वे भी मेहनत कर सकते हैं. यह बहुत अच्छा फैसला है.'

#WATCH | Ex-Kerala Health Minister KK Shailaja speaks on new state cabinet. Says, "It's good that new cabinet is coming. Everyone should get opportunity. Party decided to make me minister the last time. It was a very good experience for me. But there are many other people also." pic.twitter.com/Ff2Q8qxq7d

— ANI (@ANI) May 18, 2021