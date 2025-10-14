केरल में हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल, 2 दिन से स्कूल बंद; HC पहुंचा मामला

Kerala Hijab Controversy: केरल में एक बार फिर हिजाब को लेकर मुद्दा गरमा गया है. यहां एर्नाकुलम जिले में एक चर्च की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला तब शुरू हुआ जब पिछले हफ्ते सेंट रीटा पब्लिक स्कूल, पल्लुरुथी ने आठवीं कक्षा की एक छात्रा को हिजाब पहनने पर स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया. स्कूल प्रशासन का कहना था कि हिजाब उनकी 'ड्रेस कोड' नीति के खिलाफ है, इसलिए लड़की को इसे उतारने के लिए कहा गया.

लड़की ने कहा,'यह स्कूल मुझे हिजाब पहनने नहीं दे रहा. उन्होंने मुझे क्लासरूम के दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि हिजाब उतारो. टीचर्स का बर्ताव भी बहुत खराब था. मैं यहां नहीं पढ़ूंगी.'

PTA ने दिया दखल

स्कूल के इस रवैये के बाद छात्रा के माता-पिता और स्कूल प्रशासन के बीच झगड़ा हो गया. मामला आगे बढ़ा तो पैरेंट-टीचर एसोसिएशन (PTA) भी इसमें शामिल हो गई. PTA के अध्यक्ष जोशी कैथवलप्पिल ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि हिजाब पहनकर आने वाली एक लड़की असल में चर्च के जरिए चलाए जा रहे स्कूल पर एक सोचा-समझा हमला है.' PTA प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रा के माता-पिता को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) का समर्थन हासिल है, जो एक इस्लामी नजरिये को पसंद करने वाली राजनीतिक पार्टी है और प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़ी मानी जाती है.

मामले ने पकड़ा सियासी तूल

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक कैथवलप्पिल ने कहा,'इसके पीछे SDPI के लोग हैं. पार्टी के सदस्य खुद स्कूल पहुंचे और उन्होंने माता-पिता से ज्यादा दबाव बनाया.' बढ़ते तनाव के बीच स्कूल ने पुलिस सुरक्षा के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. साथ ही स्कूल ने दो दिन की छुट्टी (13 और 14 अक्टूबर) की भी घोषणा कर दी.

स्कूल ने दूसरी बार हिजाब पहनने से किया था मना

यह विवाद 7 अक्टूबर को तब शुरू हुआ जब पहली बार लड़की को हिजाब पहनने से रोका गया. तीन दिन बाद जब उसे दोबारा रोका गया, तो उसका पिता और कुछ SDPI से जुड़े लोग स्कूल पहुंच गए और स्टाफ पर गालियां देने लगे. रिपोर्टों के मुताबिक पिता ने कहा कि उनकी बेटी पिछले चार महीने से हिजाब पहन रही थी, हालांकि वह पारंपरिक तरीके से पिन लगाकर नहीं पहनती थी, बल्कि सिर पर शॉल की तरह डालती थी और तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा था.