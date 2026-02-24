जिसे आप गंदी चीज कह रहे, वही तो हो रहा हमारे साथ... केरल स्टोरी-2 को प्रॉपगेंडा कहने से पहले तारा सहदेव को सुन लीजिए

इन दिनों केरल स्टोरी-2 फिल्म को कुछ लोग प्रोपेगेंडा बताने में लगे हैं. एक तबका इसे कड़वी हकीकत बता रहा है. फिल्म में केरल समेत तीन राज्यों की हिंदू लड़कियों की कहानी दिखाई है. मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है. फिल्म जगत के कुछ लोग भी इस पर बोल रहे हैं. अब लव जिहाद की शिकार तारा सहदेव ने सामने आकर जो बात बताई, वह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा. उन्होंने कहा कि जिसे आप गंदी चीज कह रहे हैं, असल में वही सब तो हमारी सोसाइटी की लड़कियों के साथ हो रहा है.

एएनआई को दिए इंटरव्यू में नेशनल शूटर तारा ने बताया कि मेरा केस 2014 में हुआ था तब मैंने पहली बार मीडिया के जरिए 'लव जिहाद' शब्द सुना था. मुझे बताया गया था कि आप लव जिहाद के शिकार हैं. तब मुझे पता भी नहीं था कि लव जिहाद होता क्या है. मुझे लगा कि फाइट करनी चाहिए, फैसला आएगा और इंसाफ मिलेगा तब दुनिया को पता चलेगा. पहले फिल्म का ट्रेलर देखिए.

उन्होंने कहा कि आज अफसोस होता है कि मेरे पीछे कतार में कितनी लड़कियां खड़ी थीं. और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे सामने कभी आ नहीं पाईं. तारा सहदेव ने कहा कि ये ऐसा मुद्दा है जिसे सोसाइटी के आधे से ज्यादा लोग मानकर चलते हैं कि लड़की बहकावे में आ गई. उसने अपनी इच्छा से किया. मुद्दा लड़की की गलती होना या परिवार के कमजोर होने का नहीं है. केरल स्टोरी-2 फिल्म पर उन्होंने कहा कि मैं तो आभारी हूं क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि क्या इस स्टोरी को कोई समझेगा.

तारा ने आगे बताया कि मुझे ये नहीं पता कि फिल्म बनाने वाले कौन लोग हैं लेकिन इतना जानती हूं कि इन्होंने सोसाइटी को एक ऐसा मुद्दा सामने लाकर दिया है, जिसके लिए हम 10-11 साल से संघर्ष कर रहे हैं. कोर्ट में आप जाओ, कई केसेज चल रहे हैं. अगर हम इतने गंभीर मुद्दे को सोसाइटी को दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्रूरता या नॉनसेंस है. ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं. काश! हमारे घर में पहला चर्चा हुई होती तो हम इसके विक्टिम नहीं होते. उन्होंने साफ कहा, 'केरल स्टोरी में जो चीजें आप कह रहे हों कि गंदी है, वही तो हो रहा है न हमारे साथ... जिस चीज को आप देखना पसंद नहीं करते, वो आपकी सोसाइटी की लड़कियों के साथ हो रहा है.'

#WATCH | Delhi | On film 'The Kerala Story 2', National Shooter Tara Shahdeo says, "My case happened in 2014. That was the first time I heard the term 'love jihad' from the media. Until then, I didn't even know what that word meant. Even today, there are many girls who have not…

नेशनल शूटर तारा सहदेव ने अपने केस के बारे में बताया कि शादी के दूसरे दिन ही मुझे निकाह के लिए बोला गया क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी, उसका नाम था रंजीत सिंह. वो रकीबुल हसन बन गया...9 साल लगे मुझे इस चीज को प्रूव करने में कि वो गलत था.