'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट, छात्रों ने बनाया ये प्लान
Advertisement
trendingNow12875272
Hindi Newsदेश

'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट, छात्रों ने बनाया ये प्लान

Kerala News: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को लेकर केरल छात्र संघ (केएसयू) ने मोर्चा खोल दिया है, छात्र संगठन ने सुरेश गोपी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में न रहने की वजह से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 10, 2025, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट, छात्रों ने बनाया ये प्लान

Suresh Gopi: आपने अक्सर देखा होगा कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक आपको कभी-कभी दिखते होंगे, हर किसी के दरवाजे तक उनकी पहुंच न के बराबर होती है. केरल में इस बात से आहत होकर केरल छात्र संघ (केएसयू) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में न रहने की वजह से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. साथ ही साथ एक और खास प्लान बनाया है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.

छात्र संगठन का आरोप
केएसयू छात्र संगठन के छात्र नेता गोकुल गुरुवायूर ने कहा कि गोपी पिछले तीन महीनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र त्रिशूर का दौरा करने के लिए नहीं आए हैं और हाल में ही छत्तीसगढ़ में केरल की दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था. इसके अलावा आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनावों में गोपी ने ईसाई वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और एक चर्च को सोने का मुकुट भेंट किया था. हालांकि अब बीजेपी शासित राज्य में ननों को अपमानित किया जा रहा है लेकिन उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है. 

इसके अलावा आगे कहा कि दो ननों को कथित मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उन्हें 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ की दुर्ग सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था. अदालत ने जमानत देते हुए बताया था कि ये मामला केवल शक पर आधारित था. साथ ही आरोप लगाया कि जब अधिकारियों ने केंद्र सरकार की एक परियोजना का उद्घाटन करने के लिए जब गोपी को बुलाने के बारे में सोचा तो भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया. 

बनाया ये खास प्लान
HT की रिपोर्ट के मुताबिक छात्र संगठन ने ईमेल के ज़रिए पूर्वी पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत भेजी और सोमवार को पुलिस स्टेशन में इसकी हार्ड कॉपी जमा करने की योजना बना रहे हैं. साथ ही सोमवार से पूरे ज़िले में एक पोस्टर अभियान शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Kerala News

Trending news

'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने साफ कह दिया
Mohan Bhagwat statement
स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने साफ कह दिया
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
;