'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट, छात्रों ने बनाया ये प्लान

Kerala News: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को लेकर केरल छात्र संघ (केएसयू) ने मोर्चा खोल दिया है, छात्र संगठन ने सुरेश गोपी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में न रहने की वजह से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है.
Suresh Gopi: आपने अक्सर देखा होगा कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक आपको कभी-कभी दिखते होंगे, हर किसी के दरवाजे तक उनकी पहुंच न के बराबर होती है. केरल में इस बात से आहत होकर केरल छात्र संघ (केएसयू) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में न रहने की वजह से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. साथ ही साथ एक और खास प्लान बनाया है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.
छात्र संगठन का आरोप
केएसयू छात्र संगठन के छात्र नेता गोकुल गुरुवायूर ने कहा कि गोपी पिछले तीन महीनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र त्रिशूर का दौरा करने के लिए नहीं आए हैं और हाल में ही छत्तीसगढ़ में केरल की दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था. इसके अलावा आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनावों में गोपी ने ईसाई वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और एक चर्च को सोने का मुकुट भेंट किया था. हालांकि अब बीजेपी शासित राज्य में ननों को अपमानित किया जा रहा है लेकिन उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है.
इसके अलावा आगे कहा कि दो ननों को कथित मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उन्हें 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ की दुर्ग सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था. अदालत ने जमानत देते हुए बताया था कि ये मामला केवल शक पर आधारित था. साथ ही आरोप लगाया कि जब अधिकारियों ने केंद्र सरकार की एक परियोजना का उद्घाटन करने के लिए जब गोपी को बुलाने के बारे में सोचा तो भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया.
बनाया ये खास प्लान
HT की रिपोर्ट के मुताबिक छात्र संगठन ने ईमेल के ज़रिए पूर्वी पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत भेजी और सोमवार को पुलिस स्टेशन में इसकी हार्ड कॉपी जमा करने की योजना बना रहे हैं. साथ ही सोमवार से पूरे ज़िले में एक पोस्टर अभियान शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं.
