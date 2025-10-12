Advertisement
trendingNow12958035
Hindi Newsदेश

इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने सोशल मीडिया पर उठाए सवाल

सुरेश ने लिखा, "कैप्टन ने उन्हें बताया कि उनका बेटा यूएई के एक बैंक में काम करता है और यूएई में एक स्टार होटल खरीदना चाहता है . उस समय मैंने सोचा कि एक बैंक कर्मचारी अकेले इतना निवेश कैसे कर सकता है?'

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने सोशल मीडिया पर उठाए सवाल

सोने की तस्करी की आरोपी स्वप्ना सुरेश ने शनिवार को एक हालिया फेसबुक पोस्ट के जरिए एक नया विवाद खड़ा कर दिया . उन्होंने सवाल उठाया कि मलयालम मीडिया मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बेटे विवेक किरण को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भेजे गए समन पर अब क्यों रिपोर्ट कर रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी आम नागरिक का बच्चा ईडी के नोटिस की अनदेखी करता है, तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी, अदालती कार्यवाही और सार्वजनिक हंगामा शुरू हो जाएगा .

उन्होंने लिखा, "पिता अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ईडी उनके बेटे और बेटी से ठीक से पूछताछ करेगी, तो सब कुछ घंटी की आवाज की तरह साफ और स्पष्ट हो जाएगा ." उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के राजनीतिक और वित्तीय हितों की रक्षा के लिए दोनों को बचाया जा रहा है . उनकी पोस्ट में 2018 की एक घटना का जिक्र है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वह अपने पूर्व बॉस - यूएई के महावाणिज्य दूत के साथ एक 'कैप्टन' के घर गई थीं .

बैंक में काम करने वाला कैसे इतना निवेश करेगा?
सुरेश ने लिखा, "कैप्टन ने उन्हें बताया कि उनका बेटा यूएई के एक बैंक में काम करता है और यूएई में एक स्टार होटल खरीदना चाहता है . उस समय मैंने सोचा कि एक बैंक कर्मचारी अकेले इतना निवेश कैसे कर सकता है, जिसका मतलब है कि पिता के पद का दुरुपयोग और अवैध संपत्ति जमा करने से यह सौदा संभव हुआ होगा ." 

Add Zee News as a Preferred Source

जमानत पर हैं सुरेश 
वह आगे लिखती हैं कि अगर 'कैप्टन' के घर का सीसीटीवी बिजली गिरने से नष्ट नहीं हुआ होता, तो ईडी जाकर तस्वीरें देख सकता था . और वह अपनी पोस्ट के अंत में कहती हैं कि आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं . सुरेश कथित सोने की तस्करी मामले में जेल में रहने के बाद फिलहाल जमानत पर हैं और वह विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर की बहुत करीबी थीं, जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन दो बार जेल भी गए थे .

यह भी पढ़ेंः "जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

EDKerala

Trending news

इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
west bengal news in hindi
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?