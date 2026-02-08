Advertisement
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी

रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी

Spa employee gang rape: केरल के थिरुवल्ला में एक स्पा कर्मचारी के साथ 1 फरवरी को हुए बर्बर यौन हमले में छह लोग घायल हुए, जिनमें चार भारतीय छात्र भी शामिल थे. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की गहन जांच जारी है, जिसमें पुलिस की संभावित मिलीभगत की भी जांच हो रही है.

 

Last Updated: Feb 08, 2026, 10:18 AM IST
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी

Spa employee gang rape: केरल के थिरुवल्ला में एक स्पा कर्मचारी के साथ हुए बर्बर यौन हमले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. आरोप है कि कुछ स्थानीय पुलिस कर्मियों और संगठित अपराध गिरोह के बीच गुप्त संबंध हो सकते हैं. यह हमला 1 फरवरी को मंझादी, थिरुवल्ला स्थित एक आयुर्वेदिक स्पा में हुआ था.

घटना में छह सदस्यीय गिरोह शामिल था, जिनमें एक व्यक्ति पर पहले से कापा एक्ट के तहत मामला दर्ज था. आरोपियों ने स्पा कर्मचारी से 50,000 रुपये की रंगदारी मांगी. जब महिला कर्मचारी ने इनकार किया, तो उसे कमरे में खींचा गया, चाकू के नोक पर धमकाया गया और इज्जत पर हाथ डाला. हमलावरों ने इस घटना का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया और दूसरे कर्मचारी से 2,500 रुपये लूटकर भाग गए.

पहले से हैं अपराधी
पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी सुबिन एलेक्जेंडर चाको, जिसे 'मरणम सुबिन' के नाम से जाना जाता है, और बर्लिन दास को हिरासत में लिया गया है. सुबिन पर पहले से हत्या के प्रयास और अन्य कई मामलों के आरोप हैं. बाकी चार आरोपी अब भी फरार हैं. थिरुवल्ला के डीवाईएसपी टी आर बिजू इस मामले की जांच कर रहे हैं.

सरकार ने पुलिस की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है. गृह विभाग ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आंतरिक जांच शुरू की है, क्योंकि शक है कि थिरुवल्ला पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मियों ने स्थानीय स्पा से हर महीने पैसे लिए हैं. जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि क्या पुलिस अधिकारी अक्सर स्पाओं में जाते थे और क्या उन्हें आरोपियों से अवैध समर्थन मिला है या नहीं.

कर्मचारी हमलावर का दोस्त था!
पीड़िता ने हमले के बाद गंभीर मानसिक संकट की जानकारी दी थी. उसने कहा कि एक कर्मचारी हमलावरों के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहा था. गिरोह ने धमकी दी कि यदि उसने घटना की जानकारी दी तो उसके जीवन को खतरा होगा. पुलिस ने 3 फरवरी को बयान और सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया. अधिकारियों ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: मंसूर ट्रेनिंग सेंटर का 'डेथ मिशन'! अफगानिस्तान से लौटकर यासिर ने PAK मस्जिद में मचाई तबाही, जांच में खुले बड़े राज

Gang rape

Trending news

