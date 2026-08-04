मंत्री सीपी जॉन ने कहा, 'केरल के लोगों का व्यवहार और उनके व्यवहार-विज्ञान को समझना और उस पर अमल करना कोई आसान काम नहीं है.कोई अमीर आदमी गरीब या बेसहारा होने का नाटक कर रहा है, नाटक करना कोई मामूली बात नहीं है.लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती, वह यह है कि एक महिला जिसके पास बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, वह फिर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजती है, जबकि सरकारी स्कूलों में सीटें खाली होती हैं.अगर बिना फीस वाले प्राइवेट स्कूलों में सीटें उपलब्ध हों, तब भी वह अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल में भेजती है जहां फीस लगती है.'