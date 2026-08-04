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केरल : 'बस के पैसे नहीं, पर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है'; मंत्री जी के 'ज्ञान' से लोगों में गुस्‍सा

केरल के परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने मंगलवार को अपना बयान वापस लेने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य महिलाओं का मजाक उड़ाना नहीं बल्कि केरल के वर्किंग क्‍लास द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर वित्तीय कठिनाइयों को उजागर करना था.

Edited ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 04, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:54 PM IST
केरल : 'बस के पैसे नहीं, पर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है'; मंत्री जी के 'ज्ञान' से लोगों में गुस्‍सा

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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