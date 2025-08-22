'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध...', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर बड़ा आरोप; क्या बोले यूथ लीडर?

Kerala News: केरल की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट अवंतिका विष्णु ने कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने उनका यौन शोषण किया और उन पर अपने रेप फैंटेसी को पूरा करने का दबाव डाला. अवंतिका ने बताया कि राहुल ममकूटाथिल की सियासी हैसियत की वजह से वे शुरुआत में सामने आने से हिचक रही थीं. साथ ही, अवंतिक बताया कि उन्होंने पहले ही कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने आगे आकर खुलकर आवाज तब उठाई जब दूसरी महिलाएं भी कांग्रेस नेका के खिलाफ सामने आईं, जिनमें मलयालम एक्ट्रेस रीनी जॉर्ज भी शामिल हैं. हालांकि, रीनी जॉर्ज ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक 'बड़ी राजनीतिक पार्टी का युवा नेता' ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजकर फाइव स्टार होटल में मिलने के लिए कह रहा था. वहीं, ममकूटाथिल ने रीनी जॉर्ज के सभी आरोपों का खंडन किया है. साथ ही, आज उन्होंने कांग्रेस की केरल कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मांग की कि उन पर आरोप लगाने वाले विष्णु और अन्य अदालत में अपना मामला पेश करें. उन्होंने कहा, 'मैं मेरे खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति को अदालत में मामला साबित करने की चुनौती देता हूं.'

अवंतिका विष्णु की राहुल से कहां हुई थी पहली बार मुलाकात

वहीं, अवंतिका विष्णु ने कहा कि वह पहली बार राहुल ममकूटथिल से जून 2022 के थ्रिक्काकारा उपचुनाव के प्रचार के दौरान मिली थीं, जिसमें सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की उमा थॉमस ने जीत हासिल की थी. विष्णु ने कहा, 'केरल उपचुनाव के बाद उसने मुझे फेसबुक पर 'हाय' मैसेज किया और हमारी अनौपचारिक बातचीत हुई. उसके बाद उसने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया और सेक्स के लिए कहा. वह मुझसे बेंगलुरु या हैदराबाद में मिलना चाहता था.'

'वह केरल के एक मशहूर विधायक हैं'

जब अवंतिका विष्णु से पूछा गया कि तीन साल तक आपने ये बात क्यों नहीं बताई, तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके कुछ करीबी दोस्तों को इस उत्पीड़न के बारे में पता था. लेकिन वह खुलकर बोलने से हिचकिचा रही थीं, क्योंकि 'वह केरल के एक मशहूर विधायक हैं.'

विष्णु ने पुलिस से ये मांग की

विष्णु ने कहा, 'मुझे डर है कि वह सबूत मिटाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे. मुझे डर है कि मामला मेरे बनाम उनके शब्दों पर आ जाएगा और वह एक प्रसिद्ध राजनेता हैं.' उन्होंने सरकार, पुलिस से अपने और ट्रांस कम्युनिट के लिए भावनात्मक और कानूनी समर्थन की अपील की.

गुरुवार को रिनी जॉर्ज ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा, 'मैं सोशल मीडिया के जरिए से उस राजनेता के कॉन्टैक्ट में आई. उनका ये व्यवहार तीन साल पहले शुरू हुआ, जब मुझे पहली बार उनसे आपत्तिजनक मैसेज मिले.' उन्होंने दावा किया कि उस नेता ने उनकी 'यात्रा' के लिए एक पांच सितारा होटल में कमरा बुक करने की भी पेशकश की थी. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ले उनकी शिकायतें की थीं, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया. इतना ही नहीं, बावजूद इसके ममकूटाथिल को पार्टी में प्रमुख पद मिलते रहे.

'वे मेरी अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी'

इस बीच, ममकूटाथिल ने सभी आरोपों से इनकार किया है. हालांकि, उन्होंने अवंतिका विष्णु के आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा, 'अभिनेत्री मेरी दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया, वह मैं था. वे मेरी अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी. मेरा मानना ​​है कि मैंने अब तक देश के कानून या संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है. जबकि, एक मलयालम समाचार चैनल द्वारा जारी ऑडियो क्लिप के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें उन पर तीसरी महिला को गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है, उन्होंने कहा कि आजकल ऐसी क्लिप बनाना मुश्किल नहीं है.