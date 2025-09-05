B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी बहुत बड़ी गलती? ‌बिहारियों के अपमान पर मचा बवाल

Congress On Bihar- Bidis: कांग्रेस की केरल यूनिट ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जीएसटी सुधारों को लेकर निशाना साधते हुए एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने बिहार में तूफान खड़ा कर दिया है.पोस्ट में बीड़ी और बिहार को 'B' से जोड़कर तंज कसा गया, जिसे बीजेपी और जेडीयू ने बिहार का अपमान बताया है. अब यह विवाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. सबसे पहले जानें क्या था विवादित पोस्ट?

पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की पूजनीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान — यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है.pic.twitter.com/VvliP16tTJ — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 5, 2025

बीड़ी और बिहार दोनों 'B' से शुरू होते हैं

केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में एक चार्ट दिखाया गया है. इसमें सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई है. बताया गया है कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28 पर्सेंट से बढ़ाकर 40 पर्सेंट कर दिया गया है. सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया गया है. लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है. बीड़ी पर पहले 28 पर्सेंट जीएसटी था, जिसे घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया गया है. "बीड़ी और बिहार दोनों 'B' से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता." पोस्ट को बाद में हटा लिया गया, लेकिन तब तक बीजेपी और जेडीयू ने इसे मुद्दा बना लिया.

बीजेपी-जेडीयू का गुस्सा

बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने इसे "पूरा बिहार का अपमान" करार दिया.उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार-बार अपनी "संकीर्ण मानसिकता" दिखा रही है.जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने भी तीखा जवाब दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा: "आपको बता दें कि B से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है! B से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है." झा ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहारवासियों बल्कि देश की गौरवशाली विरासत का भी मजाक उड़ाया है.

चुनावी मुद्दा बनेगा विवाद?

संजय झा ने चेतावनी दी कि बिहार की जनता नवंबर-दिसंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को "करारा जवाब" देगी. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस की "बिहार विरोधी मानसिकता" पर निशाना साधा और कहा, "अगर B बीड़ी और बिहार के लिए है, तो C कांग्रेस और करप्शन के लिए है."

Congress crosses the line again After abusing PM @narendramodi ji mother now compares Bihar with Bidi ! Does Tejaswi Yadav endorse this? From Revanth Reddy to DMK To Congress- their hatred for Bihar is evident.. https://t.co/XFtyhG2q47 pic.twitter.com/BG26lmG6Rj — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) September 5, 2025

जीएसटी में क्या बदला?

जीएसटी काउंसिल ने बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% और तेंदू पत्तों पर 18% से 5% किया.साथ ही, चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को दो स्लैब (5% और 18%) में बदलने और तंबाकू-सिगरेट के लिए 40% का विशेष स्लैब बनाने का प्रस्ताव है.

कांग्रेस की खामोशी

पोस्ट हटाने के बाद कांग्रेस की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, जिससे बीजेपी को इस मुद्दे को और भुनाने का मौका मिल रहा है.