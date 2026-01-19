Advertisement
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग, कहा- न्याय के लिए किसी भी हद तक जाएंगे

Kerala Viral Video Case: केरल के कोझिकोड के एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली जब एक महिला ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस मामले में मृतक के परिवार ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है. पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:12 PM IST
Kerala Viral Video Case: वीडियो में एक महिला ने उस व्यक्ति पर बस में गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था. परिवार का कहना है कि आरोप झूठे थे और बदनामी से वह पूरी तरह टूट गया था. सोशल मिडिया पर वायरल इस तरह के मामले दिखाते हैं कि ये आरोप किसी की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं. वायरल होने के बाद ये वीडियो लाखों लोगों की नजरों में आ गया और उसके बाद व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली.

मृतक दीपक के परिवार और दोस्तों ने कहा कि वे उसके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे. उन्होंने कहा कि दीपक ने कोई गलत काम नहीं किया था और दावा किया कि महिला की सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गई, ने उसे गंभीर मानसिक तनाव में डाल दिया और आखिरकार उसकी मौत हो गई.

मृतक के दोस्तों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि दीपक बार-बार जोर दे रहा था कि वह निर्दोष है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. पुलिस ने आत्महत्या के बाद आरोप लगाने वाली महिला का बयान दर्ज करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं. 

बस कर्मचारियों और यात्रा के दौरान मौजूद अन्य लोगों के बयान भी लिए जाएंगे. जांचकर्ता यह जांच कर रहे हैं कि महिला ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों जारी किया, साथ ही वीडियो सामने आने के बाद की घटनाओं का क्रम भी. पुलिस ने संकेत दिया है कि शुरुआती जांच के आधार पर दोनों पक्षों की ओर से चूक हो सकती है, जबकि इस बात पर जोर दिया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है.

बता दें कि यह घटना पिछले शुक्रवार की है, जब कोझिकोड के एक सेल्स मैनेजर दीपक काम के सिलसिले में एक भीड़भाड़ वाली प्राइवेट बस में यात्रा कर रहा था. महिला ने आरोप लगाया कि उसने उसे गलत इरादे से छुआ और बस के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे उसने बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

महिला अपने आरोप पर कायम है; उसने कहा कि घटना हुई थी और उसने पुलिस को सूचित किया था. उसने दावा किया कि दीपक ने यह महसूस करने के बाद कि वह वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, बस से उतर गया और तेजी से चला गया. हालांकि, दीपक की मौत के बाद, महिला ने कथित तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो और संबंधित पोस्ट हटा दिए, जिससे मामला और भी चर्चा में आ गया.

दीपक का शव उसके घर के पास कोझिकोड में लटका हुआ मिला, जब उसके माता-पिता ही घर पर थे. उसके परिवार ने कहा कि वीडियो व्यापक रूप से फैलने के बाद वह बहुत परेशान था और उसका दुर्व्यवहार या नशीली दवाओं के सेवन का कोई इतिहास नहीं था. रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से बेइज्जती ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया.

इस बीच, महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें पुलिस महानिदेशक को एक याचिका भी शामिल है जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने की मांग की गई है.

