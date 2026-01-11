Advertisement
trendingNow13070472
Hindi Newsदेशकौन हैं कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; अब पुलिस ने किया गिरफ्तार

कौन हैं कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; अब पुलिस ने किया गिरफ्तार

Rahul Mamkootathil: केरल के पूर्व यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल ममकूटथिल को उनके खिलाफ दर्ज तीसरी रेप शिकायत के बाद रविवार तड़के पालक्कड़ से गिरफ्तार किया गया. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Rahul Mamkootathil: केरल के विधायक राहुल ममकूटथिल को रविवार तड़के उनके खिलाफ दर्ज तीसरी रेप की शिकायत मामले में गिरफ्तार किया गया. ममकूटथिल पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्हें उनके खिलाफ पहला रेप का आरोप सामने आने के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था. यह गिरफ्तारी स्टेट क्राइम ब्रांच ने रात करीब 12.30 बजे पालक्काड से की, जब ईमेल के जरिए एक नई शिकायत मिली.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत मिलने के बाद उसे क्राइम ब्रांच को भेजी गई थी. शिकायत के आधार पर, जांचकर्ताओं ने बिना किसी देरी के विधायक को हिरासत में लेने का फैसला किया. इसके बाद मामकूटथिल को पथानामथिट्टा में क्राइम ब्रांच एआर कैंप ले जाया गया, जहां औपचारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी की गई.

ये भी पढ़ें: 'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील इमाम जेल में...' असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर साधा निशाना

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक पर लगे है गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तिरुवल्ला में विधायक ने उसके साथ रेप और गंभीर यौन उत्पीड़न किया. अपने विस्तृत बयान में शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह दुर्व्यवहार बहुत क्रूर था और इससे उसे बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा. महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि मामकूटथिल ने उसकी मर्जी के खिलाफ उससे जबरन गर्भपात करवाया. यौन उत्पीड़न के आरोपों के अलावा, शिकायत में विधायक पर वित्तीय शोषण का भी आरोप लगाया गया है.

पीड़िता ने बताया है कि ममकूटथिल ने उस पर पलक्कड़ में एक फ्लैट खरीदने का इंतजाम करने के लिए दबाव डाला और उसे बार-बार आर्थिक रूप से परेशान किया. जांचकर्ताओं का कहना है कि ये आरोप मामले को एक नया मोड़ देते हैं और चल रही जांच के हिस्से के तौर पर इनकी जांच की जाएगी.

ये भी पढ़ें: एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर भाजपा का पटवार, कहा- कोई चांस नहीं

इस केस के दर्ज होने के साथ, ममकूटथिल के खिलाफ आपराधिक मामलों की कुल संख्या अब तीन हो गई है. पहले मामले में केरल हाई कोर्ट ने पहले ही उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी थी. दूसरे मामले में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी तक अग्रिम जमानत दी. हालांकि, तीसरी शिकायत सामने आने से कानूनी स्थिति बदल गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आरोपों की पुष्टि करने और शिकायत से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और वित्तीय लेनदेन की जांच करने के लिए आगे की हिरासत में पूछताछ की मांग की जा सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

congress

Trending news

कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल