कौन हैं कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; अब पुलिस ने किया गिरफ्तार

Rahul Mamkootathil: केरल के विधायक राहुल ममकूटथिल को रविवार तड़के उनके खिलाफ दर्ज तीसरी रेप की शिकायत मामले में गिरफ्तार किया गया. ममकूटथिल पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्हें उनके खिलाफ पहला रेप का आरोप सामने आने के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था. यह गिरफ्तारी स्टेट क्राइम ब्रांच ने रात करीब 12.30 बजे पालक्काड से की, जब ईमेल के जरिए एक नई शिकायत मिली.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत मिलने के बाद उसे क्राइम ब्रांच को भेजी गई थी. शिकायत के आधार पर, जांचकर्ताओं ने बिना किसी देरी के विधायक को हिरासत में लेने का फैसला किया. इसके बाद मामकूटथिल को पथानामथिट्टा में क्राइम ब्रांच एआर कैंप ले जाया गया, जहां औपचारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी की गई.

विधायक पर लगे है गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तिरुवल्ला में विधायक ने उसके साथ रेप और गंभीर यौन उत्पीड़न किया. अपने विस्तृत बयान में शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह दुर्व्यवहार बहुत क्रूर था और इससे उसे बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा. महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि मामकूटथिल ने उसकी मर्जी के खिलाफ उससे जबरन गर्भपात करवाया. यौन उत्पीड़न के आरोपों के अलावा, शिकायत में विधायक पर वित्तीय शोषण का भी आरोप लगाया गया है.

पीड़िता ने बताया है कि ममकूटथिल ने उस पर पलक्कड़ में एक फ्लैट खरीदने का इंतजाम करने के लिए दबाव डाला और उसे बार-बार आर्थिक रूप से परेशान किया. जांचकर्ताओं का कहना है कि ये आरोप मामले को एक नया मोड़ देते हैं और चल रही जांच के हिस्से के तौर पर इनकी जांच की जाएगी.

इस केस के दर्ज होने के साथ, ममकूटथिल के खिलाफ आपराधिक मामलों की कुल संख्या अब तीन हो गई है. पहले मामले में केरल हाई कोर्ट ने पहले ही उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी थी. दूसरे मामले में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी तक अग्रिम जमानत दी. हालांकि, तीसरी शिकायत सामने आने से कानूनी स्थिति बदल गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आरोपों की पुष्टि करने और शिकायत से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और वित्तीय लेनदेन की जांच करने के लिए आगे की हिरासत में पूछताछ की मांग की जा सकती है.