Advertisement
trendingNow13086580
Hindi Newsदेशप्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी HIV की सुई! कर्नूल में महिला ने रची खौफनाक साजिश

प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची खौफनाक साजिश

EX lovers injects hiv virus: कर्नूल में एक महिला ने प्लानिंग के साथ अपने पूर्व प्रेमी की पत्नी को HIV संक्रमित सुई लगा दिया. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची खौफनाक साजिश

EX lovers injects hiv virus: कर्नूल में एक महिला ने अपनी पूर्व प्रेमिका की पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में महिला बी. बोया वसुंधरा जो 34 साल की हैं, उनके साथ नर्स कोंगे ज्योति और उसके दो बच्चे भी शामिल थी. घटना के पीछे प्रेमी के प्रति जलन को वजह बताया जा रहा है.

तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर बनाया प्लान
घटना के मुताबिक, वसुंधरा अपने पूर्व प्रेमी की शादी होने को बर्दाश्त नहीं कर पाई. उसने योजना बनाई कि पूर्व प्रेमी की पत्नी को नुकसान पहुंचाया जाए. इसके लिए उसने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर सड़क हादसे के जरिए हमला करने की कोशिश की, जैसे ही पीड़िता स्कूटर पर घर लौट रही थी, आरोपियों ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया.

लगा दी HIV की सुई 
उसके बाद वसुंधरा मदद करने का नाटक करते हुए पीड़िता के पास गई. पुलिस के अनुसार, उसने पहले से तैयार HIV संक्रमित रक्त की सुई पीड़िता में लगा दी. यह रक्त उन्होंने सरकारी अस्पताल से मरीजों के नमूने लेकर रीसर्च का बहाना बनाकर हासिल किया था. हमला होते ही आरोपी मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना 9 जनवरी को दोपहर करीब 2.30 बजे हुई थी. पीड़िता, जो कि कर्नूल के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अपने लंच ब्रेक के दौरान घर लौट रही थीं. स्कूटर को दोपहिया वाहन ने टक्कर मारी, जिससे पीड़िता घायल हो गई थी. इस बीच वसुंधरा ने मदद का बहाना बनाया और HIV सुई लगा दी.

पीड़िता के पति, जो कि डॉक्टर हैं, ने 10 जनवरी को कर्नूल III टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 118(1) और 272 के साथ 3(5) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: सुलग उठा मिनेसोटा! बॉर्डर अधिकारी की गोली से भड़का गुस्सा, ट्रंप बोले- 'मेयर और गवर्नर ने किया अरबों का घोटाला'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

HIV Virus

Trending news

कर्तव्य पथ पर भारत के शक्ति प्रदर्शन से पहले ऑपरेशन सिंदूर पर आई बड़ी रिपोर्ट
26 January parade
कर्तव्य पथ पर भारत के शक्ति प्रदर्शन से पहले ऑपरेशन सिंदूर पर आई बड़ी रिपोर्ट
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
first republic day
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
77th Republic Day 2026
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
bengal elections
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: थोड़ी देर में रिपब्लिक डे परेड... कर्तव्य पथ पर दिखेगा सैन्य बाहुबल, ब्रह्मोस-आकाश-अर्जुन टैंक होंगे शामिल
77th Republic Day 2026
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: थोड़ी देर में रिपब्लिक डे परेड... कर्तव्य पथ पर दिखेगा सैन्य बाहुबल, ब्रह्मोस-आकाश-अर्जुन टैंक होंगे शामिल
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड
77th Republic Day parade
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
Republic Day 2026
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
congress
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
Sahar Sheikh News
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...