'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश टूरिस्ट्स को केरल की महिलाओं ने सुनाई खरी-खरी

Kerala women Demand Kohinoor diamond: इस बातचीत के बाद ब्रिटिश महिलाओं ने मजाकिया लहजे में कहा कि हम किंग चार्ल्स से बात करेंगे और आपको बताएंगे. दूसरे ट्यूरिस्ट ने कहा की आपको मेरे पूर्वजों ने बात करनी होगी.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:47 AM IST
British Tourist: केरल की महिलाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मजाकिया लेकिन दृढ़ता के साथ ब्रिटिश ट्यूरिस्टों को कोलोनियल लूट के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं. इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए ब्रिटिश महिला ट्यूरिस्ट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में ब्रिटिश महिला इम्मा ने केरल दौरे के दौरान हुई इस घटना का जिक्र किया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स महिलाओं की भावनाओं का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं. 

वापस मांगा कोहिनूर 
ब्रिटिश महिला द्वारा शेयर किए गए वीडियो में केरल की महिलाओं को जब उनके इंग्लैंड से आए होने के बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा '  अंग्रेजों ने भारत में खजाने, काली मीर्च लेकर सब कुछ लुटा. महिलाओं ने तो यहां तक कह दिया कि बेसकिमती और दुर्लभ हीरा कोहिनूर यहां से लूटकर ले गए हो, इसे भारत को वापस कर दो. इस बातचीत के बाद ब्रिटिश महिलाओं ने मजाकिया लहजे में कहा कि हम किंग चार्ल्स से बात करेंगे और आपको बताएंगे. दूसरे ट्यूरिस्ट ने कहा की आपको मेरे पूर्वजों ने बात करनी होगी. हालांकि, ट्यूरिस्टों और केरल महिलाओं के बीच हंसी मजाक के साथ खत्म हुई लेकिन केरल की महिलाओं का ब्रिटिश ट्यूरिस्टों को साफ संदेश दिया है.

यह भी पढ़ें: अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात

कोलोनियल दौर

इतना ही नहीं ब्रिटिश महिलाओं ने खुद केरल के लोगों की भावनाओं की गहराई को स्वीकार किया. महिलाओं के गुस्से के बारे में कैप्शन लिखते हुए ब्रिटिश ट्यूरिस्ट ने इसके कारण की वजह पता होने की बात कही. कोलोनियल दौर का जिक्र करते हुए इम्मा ने कहा कि वह भयानक दौर था जिसके बारे में हम जितना भारत में घूमते हैं उतना अनुभव कर पाते हैं. ब्रिटिश महिला ने कोहिनूर हीरे की लूट को लेकर किंग चार्ल्स से बात करने को मजाक का जरिया बताया.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

