Rini Ann George: एक अभिनेत्री ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष का हो गया इस्तीफा; चुनाव से पहले मचा बवाल

Rahul Mamkootathil resigned: मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज (Rini Ann George) द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के बाद राहुल ने गुरुवार को युवा कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा (Youth Congress Kerala president resigned) दे दिया. हालांकि इस्तीफे के ऐलान के साथ राहुल ममकूटाथिल ने कहा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी को सही ठहराने की जरूरत नहीं है'. राहुल ने इसके साथ ही जॉर्ज को अपनी दोस्त बताते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई तो वह भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे.

केरल विधानसभा चुनाव और प्रियंका गांधी के चुनावी क्षेत्र का मामला

मलयालम मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केरल विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी राहुल ममकूटाथिल का समर्थन करके कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी. ऐसे समय में जब भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पूरे भारत में महिला सुरक्षा के मुद्दों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है, अगर उनके किसी शीर्ष नेता पर ऐसे आरोप लगे तो यह उल्टा पड़ सकता है.

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस बात से भी परेशान थी कि राहुल ममकूटाथिल उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वायनाड सीट भी शामिल है जहां से प्रियंका गांधी लोकसभा के लिए चुनी गई थीं, और जहां से संगठनात्मक ज़िम्मेदारी वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल आते हैं.