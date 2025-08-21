Rini Ann George: एक अभिनेत्री ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष का हो गया इस्तीफा; चुनाव से पहले मचा बवाल
Advertisement
trendingNow12890838
Hindi Newsदेश

Rini Ann George: एक अभिनेत्री ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष का हो गया इस्तीफा; चुनाव से पहले मचा बवाल

Rini Ann George harassment: केरल युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल (Rahul Mamkootathil resigned) एक फोन पर हुई बातचीत के बाद विवादों में घिर गए हैं, जिसमें उन्हें कथित तौर पर एक महिला को गर्भपात के लिए मजबूर करते सुना गया था. युवा कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद भी राहुल पर उठे सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rini Ann George: एक अभिनेत्री ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष का हो गया इस्तीफा; चुनाव से पहले मचा बवाल

Rahul Mamkootathil resigned: मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज (Rini Ann George) द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के बाद राहुल ने गुरुवार को युवा कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा (Youth Congress Kerala president resigned) दे दिया. हालांकि इस्तीफे के ऐलान के साथ राहुल ममकूटाथिल ने कहा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी को सही ठहराने की जरूरत नहीं है'. राहुल ने इसके साथ ही जॉर्ज को अपनी दोस्त बताते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई तो वह भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे.

केरल विधानसभा चुनाव और प्रियंका गांधी के चुनावी क्षेत्र का मामला 

मलयालम मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केरल विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी राहुल ममकूटाथिल का समर्थन करके कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी. ऐसे समय में जब भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पूरे भारत में महिला सुरक्षा के मुद्दों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है, अगर उनके किसी शीर्ष नेता पर ऐसे आरोप लगे तो यह उल्टा पड़ सकता है.

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस बात से भी परेशान थी कि राहुल ममकूटाथिल उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वायनाड सीट भी शामिल है जहां से प्रियंका गांधी लोकसभा के लिए चुनी गई थीं, और जहां से संगठनात्मक ज़िम्मेदारी वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल आते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Kerala

Trending news

अभिनेत्री ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, कांग्रेस नेता का रिजाइन, BJP कर रही थी प्रदर्शन
Kerala
अभिनेत्री ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, कांग्रेस नेता का रिजाइन, BJP कर रही थी प्रदर्शन
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, सट्टेबाजी App पर BAN
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, सट्टेबाजी App पर BAN
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
;