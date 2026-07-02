/बीच सड़क शख्स को आया हार्ट अटैक, जान बचाने के लिए चलती बस से कूदीं 2 नर्सें; अस्पताल पहुंचने तक दिया CPR

नर्सों के अलावा स्थानीय लोगों के सहयोग से भी पीड़ित का बचाव कार्य संभव हो पाया. रास्ते में चल रहे एक शख्स को जब पता चला कि सिनोज को सीने में दर्द के चलते अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल ली. वहीं अन्य लोगों ने गाड़ी को ट्रैफिक से बाहर निकालने में मदद की और एम्बुलेंस का इंतजाम किया. नर्सों के समय पर हस्तक्षेप और आसपास मौजूद लोगों की सहायता की काफी सराहना की गई. लोगों ने पीड़ित की जान बचाने का श्रेय नर्सों की तुरंत प्रतिक्रिया को दिया है.