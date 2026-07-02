/बीच सड़क शख्स को आया हार्ट अटैक, जान बचाने के लिए चलती बस से कूदीं 2 नर्सें; अस्पताल पहुंचने तक दिया CPR

Keralam News: केरलम के एर्नाकुलम जिले में 2 नर्सों की सूझबूझ ने ट्रैफिक जाम में फंसे एक हार्ट अटैक पीड़ित शख्स की जान बचाई है. समय रहते दोनों की फुर्ती ने शख्स को बड़ी समस्या से बचा लिया. इसको लेकर दोनों नर्सों की सराहना की जा रही है.
नर्सों की पहचान अंगामली के 'LF हॉस्पिटल' में काम करने वाली स्टाफ नर्स अंजली बैजू और बेंगलुरु की नर्सिंग स्टूडेंट अर्द्रा राज के तौर पर हुई. उन्होंने चलती हुई KSRTC बस से कूदकर 43 साल के शख्स को CPR दिया और उसकी जान बचाई.
यह घटना बुधवार ( 1 जुलाई 2026) को सुबह कलाडी पुल के पास MC रोड पर घटी. यहां ओक्कल के पास थानिपुझा में लॉटरी की दुकान चलाने वाले सिनोज को अस्पताल जाते समय सीने में तेज दर्द हुआ और ट्रैफिक रुकने के चलते वह कार के अंदर ही गिर पड़े. इस दौरान KSRTC की बस में यात्रा कर रही ये नर्सें तुरंत बस से उतरीं और कार की ओर दौड़कर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) शुरू किया.
अंजली बैजू और अर्द्रा राज ने गाड़ी के अंदर ही सिनोज को अंगामली के अस्पताल पहुंचने तक CPR देना जारी रखा. डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने तक उनमें सुधार के लक्षण दिखने लगे थे. बाद में जांच करने पर पता चला कि उनकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, जिसके बाद उनकी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की गई. पीड़ित को आगे के इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है.
नर्सों के अलावा स्थानीय लोगों के सहयोग से भी पीड़ित का बचाव कार्य संभव हो पाया. रास्ते में चल रहे एक शख्स को जब पता चला कि सिनोज को सीने में दर्द के चलते अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल ली. वहीं अन्य लोगों ने गाड़ी को ट्रैफिक से बाहर निकालने में मदद की और एम्बुलेंस का इंतजाम किया. नर्सों के समय पर हस्तक्षेप और आसपास मौजूद लोगों की सहायता की काफी सराहना की गई. लोगों ने पीड़ित की जान बचाने का श्रेय नर्सों की तुरंत प्रतिक्रिया को दिया है.