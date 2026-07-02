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बीच सड़क शख्स को आया हार्ट अटैक, जान बचाने के लिए चलती बस से कूदीं 2 नर्सें; अस्पताल पहुंचने तक दिया CPR


Nurses Saves Man's Life In Traffic: केरलम में बस से ट्रैवल कर रहीं 2 नर्सों ने बीच रास्ते हार्ट अटैक से पीड़ित एक शख्स की जान बचाई. उन्होंने 43 साल के शख्स को अस्पताल पहुंतने तक CPR देना जारी रखा.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 02, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:19 PM IST
बीच सड़क शख्स को आया हार्ट अटैक, जान बचाने के लिए चलती बस से कूदीं 2 नर्सें; अस्पताल पहुंचने तक दिया CPR
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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