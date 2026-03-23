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Hindi Newsदेशकेरलम में EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, कांग्रेस और CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई

केरलम में EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, कांग्रेस और CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई

केरलम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में अगले कुछ दिनों में वोटिंग होनी है. इस बीच केरलम में कुछ ऐसा हुआ, जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया है. दरअसल, चुनावी महासमर के बीच चुनाव आयोग का एक पुराना पत्र वायरल हो रहा है, जिसपर बीजेपी की मुहर लगी है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:00 PM IST
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केरलम में EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, कांग्रेस और CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई

Assembly Election 2026: केरलम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में अगले कुछ दिनों में वोटिंग होनी है. इस बीच केरलम में कुछ ऐसा हुआ, जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया है. दरअसल, चुनावी महासमर के बीच चुनाव आयोग का एक पुराना पत्र वायरल हो रहा है, जिसपर बीजेपी की मुहर लगी है. इस पत्र के सीपीआईएम ने एक्स पर शेयर किया है, जिससे देश भर में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. मामला बढ़ता देख इसपर चुनाव आयोग की सफाई भी सामने आई है. 

दरअसल, हाल में सीपीआईएम की ओर से एक्स पर एक दस्तावेज की तस्वीर शेयर की गई. इसमें साल 2019 के चुनाव आयोग के लेटर के साथ लगे हलफनामे पर बीजेपी की मुहर लगी थी. जिसपर सवाल खड़े करते हुए सीपीआईएम की ओर से पूछा गया कि क्या EC और बीजेपी एक ही पावर सेंटर से चल रहे हैं. इन सबके बीच मौका देखते हुए कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया कि आखिर बीजेपी की मुहर EC तक कैसे पहुंची. 

पहले समझिए क्या है पूरा मामला? 

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला साल 2019 के एक आधिकारिक पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसको विभिन्न राजनीतिक दलों को भेजा गया था. इस दस्तावेज को शेयर करते हुए सीपीआईएम की ओर से दावा किया गया कि इसपर बीजेपी की मुहर लगी हुई थी, जिसकी एक तस्वीर भी पार्टी की ओर से एक्स पर साझा की गई.  

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सीपीआईएम ने दावा किया कि यह दस्तावेज केवल उसे नहीं, बल्कि कई राजनीतिक तल को प्राप्त हुए थे और इसकी पुष्टि भी हुई है. इस दावे के बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या चुनाव आयोग के किसी भी पेपर पर बाहरी हस्तक्षेप हुए हैं. अब इस मामले पर केवल केरलम ही नहीं, बल्कि देश में सियासत गरमा गई है. 

चुनाव आयोग की सफाई भी आई सामने

मामला बढ़ता देख केरलम के मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से इसपर सफाई भी सामने आई है. केरलम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि यह पूरी तरीके से एक क्लेरिकल एरर था, जिसको तुरंत सुधार दिया गया. 

आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि BJP की केरलम इकाई ने हाल ही में CEO कार्यालय से संपर्क कर, उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के प्रकाशन से संबंधित 2019 के दिशानिर्देशों पर स्पष्टीकरण मांगा था. अपने अनुरोध के साथ पार्टी ने 2019 के मूल निर्देश की एक फोटोकॉपी जमा की थी. उनके द्वारा दी गई उस विशिष्ट प्रति पर पार्टी की मुहर लगी हुई थी. एक चूक के कारण कार्यालय उस जमा किए गए दस्तावेज पर लगे पार्टी के प्रतीक को देख नहीं पाया और अनजाने में मांगे गए स्पष्टीकरण के हिस्से के रूप में उसे अन्य राजनीतिक दलों को भी वितरित कर दिया.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में आएगी DMK की सुनामी? 223 सीटों का गणित बता रहा कैसे मीलों पीछे हैं विपक्षी पार्टियां

 

विपक्ष ने उठाए सवाल 

इस घटना को लेकर सीपीआईएम और कांग्रेस की ओर से कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं. सीपीआईएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या अब बीजेपी और बीजेपी एक ही पावर सेंटर से चल रहे हैं. तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सवा किया कि आखिर चुनाव के पास बीजेपी की मुहर कैसे पहुंची? विपक्ष की ओर से इस घटना को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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