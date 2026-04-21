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Hindi Newsदेशतेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी

तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी

Keralam Blast: केरलम के त्रिशूर में एक पटाखा फैक्ट्री तेज धमाका देखने को मिला है. इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है. वहीं कई लोगों के घायल होने की आशंका है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 21, 2026, 07:20 PM IST
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तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी

Keralam Explosion: केरलम के त्रिशूर में त्रिशूर पूरम फेस्टिवल से कुछ दिन पहले फायरवर्क्स स्टोरेज फैसिलिटी में एक भीषण विस्फोट की खबर सामने आई है. इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है. घटना को लेकर बचाव अभियान जारी है और काफी ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है.  

पीएम ने जताया दुख 

घटना को लेकर पीएम ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर बयान सामने आया है. ऑफिस के मुताबिक पीएम ने हादसे को लेकर कहा,' केरल के त्रिशूर स्थित एक पटाखा कारखाने में हुई दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ. मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'  

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कैसे हुआ हादसा? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब त्रिशूर पूरम फेस्टिवल के लिए तिरुवंबाडी ग्रुप पटाखों की सामग्री बनाई जा रही थी. इस दौरान इतनी तेज धमाका हुआ कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई. आसपास के लोगों को यह पहले भूकंप लगा था. हादसे के बाद पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया. इससे रेस्क्यू मिशन में भी काफी परेशानी आई.   

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घायलों की स्थिति गंभीर 

हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम, पुलिस एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. इस दौरान घायलों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया. केरलम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के मुताबिक, हादसे में अबतक 13 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. वहीं घायलों की स्थिति बेहद गंभीर है. उन्हें ICU में भर्ती किया गया है. 

 

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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