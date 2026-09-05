/केरलम में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पर सामान ढोने वाली लॉरी से टकराई कार; 8 छात्रों की मौत

घटनास्थल पर चीख-पुकार सुन स्थानीय लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत रेस्क्यू करने पहुंचे. 2 छात्रों के शव गाड़ी में बुरी तरह फंसे हुए थे, जिसे बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड ने कार बॉडी कटर का इस्तेमाल किया. छात्रों की कॉलेज ID भी बरामद हुई. मृतकों की पहचान 20 साल के सूर्या, 20 साल के विश्व, 20 साल के संतोष, 20 साल के युवसंजीत और प्रसन्ना के तौर पर हुई है. पुलिस ने सभी के शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के शवगृह भिजवा दिया है. मृतकों के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है.