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केरलम में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पर सामान ढोने वाली लॉरी से टकराई कार; 8 छात्रों की मौत

Keralam Car Crash: केरलम में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ. यहां नेशनल हाईवे पर खड़ी एक लॉरी को चलती गाड़ी ने टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है. मामले की जांच की जा रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 05, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:23 AM IST
केरलम में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पर सामान ढोने वाली लॉरी से टकराई कार; 8 छात्रों की मौत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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