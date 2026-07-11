/इलाज से पहले बच्चे को दिया एनेस्थीसिया, फिर नहीं खुलीं मासूम की आंखें; डॉक्टर पर दर्ज हुआ हत्या का मामला

Keralam News: केरलम के कन्नूर में स्थित एक अस्पताल में एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद बेहोश हुए 18 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने परिवार की ओर से मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाने के बाद एक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
कन्नूर के एरामम-कुट्टूर निवासी टी सूरज और विजिषा के इकलौते बेटे देवांश शौर्य को 5 जुलाई 2026 को घर के बाहर खेलते समय गिरने से होंठ पर चोट लग गई थी. उसे तुरंत मथमंगलम स्थित प्राइमरी मेडिकल सेंटर ले जाया गया और फर्स्ट एड दिया गया.
घायल बच्चे को बाद में पय्यानूर के बेबी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहोशी की दवा देकर उसके घाव पर टांके लगाए गए. इसके बाद बच्चा बेहोश हो गया. इसके बाद शौर्य को कन्नूर के बेबी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार ( 10 जुलाई 2026) की रात करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई. परिवार ने डॉक्टर अंजली पोडुवल पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद उन पर BNS के सेक्शन 125 के तहत मामला दर्ज किया गया.
बता दें कि 'बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल' की ब्रांच कोझिकोड, कन्नूर, थोडुपुझा, पय्यानूर और वडाकारा में भी है. अस्पताल ने बच्चे के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही से मना किया. अस्पताल ने अपने एक बयान में कहा कि बच्चे को एनेस्थीसिया दिए जाने के तुरंत बाद दिल का दौरा पड़ा, जिसको लेकर उसे तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया. इसके बाद उसे एडवांस इंटेंसिव के लिए कन्नूर के अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया.
मामले को लेकर अस्पताल ने कहा कि उचित खुराक और चिकित्सा देखभाल के बावजूद एनेस्थीसिया के बाद जटिलताएं हो सकती हैं. इसका साथ ही अस्पताल ने यह भी कहा कि इलाज में सभी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन किया गया था. साथ ही बच्चे की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था.