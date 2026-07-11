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इलाज से पहले बच्चे को दिया एनेस्थीसिया, फिर नहीं खुलीं मासूम की आंखें; डॉक्टर पर दर्ज हुआ हत्या का मामला

Toddler Dies After Anaesthesia: केरलम में अस्पताल में इलाज करने गए एक बच्चे की एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद मौत हो गई. परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इसको लेकर एक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 11, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:00 PM IST
इलाज से पहले बच्चे को दिया एनेस्थीसिया, फिर नहीं खुलीं मासूम की आंखें; डॉक्टर पर दर्ज हुआ हत्या का मामला

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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