/इलाज से पहले बच्चे को दिया एनेस्थीसिया, फिर नहीं खुलीं मासूम की आंखें; डॉक्टर पर दर्ज हुआ हत्या का मामला

घायल बच्चे को बाद में पय्यानूर के बेबी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहोशी की दवा देकर उसके घाव पर टांके लगाए गए. इसके बाद बच्चा बेहोश हो गया. इसके बाद शौर्य को कन्नूर के बेबी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार ( 10 जुलाई 2026) की रात करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई. परिवार ने डॉक्टर अंजली पोडुवल पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद उन पर BNS के सेक्शन 125 के तहत मामला दर्ज किया गया.