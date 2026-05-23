BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?

केरलम् में जीत मिलने के बाद से ही कांग्रेस की ओर से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा जो बीजेपी को मौका दे रहा. राज्य में मुख्यमंत्री के सचिव की नियुक्ति ने बीजेपी को ऐसा मौका दे दिया, जो कांग्रेस को बैकफुट पर लाता दिख रहा. केरलम् विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे रतन यू केलकर को अब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का सचिव बना दिया गया है. अब तक बीजेपी को ऐसे ही मुद्दे पर घेरने वाली कांग्रेस खुद इस मसले पर घिरती दिख रही है.

इससे पहले पांच राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी ने जहां-जहां जीत दर्ज की, वहां की नियुक्तियों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे. अब केरलम् में CEO रतन यू केलकर को ही मुख्यमंत्री वीडी सथीशन का सचिव बनाने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है. बीजेपी और CPI(M) ने केलकर की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है.

2003 बैच के आईएएस अधिकारी रतन यू केलकर को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया है. सीएम के इस फैसले पर बीजेपी नेता के सुरेंद्रन ने कांग्रेस पर हमला किया. उन्होंने कहा कि जब बंगाल में बीजेपी ने ये फैसला लिया तो कांग्रेस को इसमें दिक्कत होने लगी. कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का ईनाम बता दिया. अब केरलम् में वही काम किया गया तो ये 'लोकतंत्र की खूबसूरती' बन गई. कांग्रेस का ये दोहरा रवैया जनता देख रही है. वहीं सीपीआई एम के नेता और पूर्व मंत्री पी राजीव ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए. जो काम बंगाल में उन्हें गलत लग रहा, वो केरलम् आते-आते कैसे सही हो गया?

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राजीव ने कहा कि केलकर की नियुक्ति में तो हद ही कर दी गई. बिना कूलिंग पीरियड के ही उन्हें नया पद दे दिया गया. ऐसे पदों पर भर्ती के लिए कुछ समय लिया जाता है. चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को इस मसले पर सफाई देना चाहिए.

वहीं कांग्रेस के होम मिनिस्टर रमेश चेन्निथला ने मामला तूल पकड़ता देख अब सफाई दी है. उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का अधिकार होता है कि वे किस अधिकारी को कहां तैनात करती ह. उन्होंने कहा कि केलकर एक योग्य अधिकारी हैं. बड़े और जिम्मेदार पद पर उन्हें नियुक्त कर सरकार ने कोई गलती नहीं की है. इस पूरी प्रक्रिया में कुछ भी असामान्य नहीं है.