Kerala Elections 2026: केरल की ये सीट बनी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, LDF-UDF ने भी उतारे दिग्गज

Kerala Election 2026: केरल की नेमोम सीट पर 2026 में LDF, UDF और NDA के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा. वी. शिवनकुट्टी, राजीव चंद्रशेखर और के.एस. सबरीनाधन मैदान में हैं. विकास, हिंदुत्व और अल्पसंख्यक वोट जैसे मुद्दे चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं, जिसकी वजह से नेमोम सीट का नतीजा खास अहमियत रखता है.
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Kerala Elections 2026: केरल की नेमोम विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए राज्य में प्रवेश द्वार माना जाता है. यही से 2016 में ओ. राजगोपाल की जीत के साथ भाजपा ने पहली बार केरल विधानसभा में एंट्री की थी, और तब से यह सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम बन गई है. 2026 के विधानसभा चुनाव में यह सीट एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF), संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है.
वर्तमान में इस सीट पर एलडीएफ का कब्जा है और केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं. शिवनकुट्टी ने 2021 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को करीब 4 हजार वोटों से हराया था. हालांकि, 2016 में उन्हें इसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था. इससे साफ है कि नेमोम सीट का चुनावी रुझान स्थिर नहीं है और हर चुनाव में परिणाम बदल सकता है.
इस बार भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है, जो इस सीट को जीतने के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं. भाजपा ने पिछले चुनावों में यहां मजबूत प्रदर्शन किया है और तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में जीत के बाद पार्टी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली से भी भाजपा को फायदा मिलने की उम्मीद है.
यूडीएफ ने इस सीट से के.एस. सबरीनाधन को उम्मीदवार बनाया है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी. कार्तिकेयन के बेटे हैं. उनके समर्थन में तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी प्रचार कर रहे हैं. कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में थरूर की लोकप्रियता का फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है.
एलडीएफ अपने विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बना रही है. वी. शिवनकुट्टी ने अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों जैसे चाला आईटीआई और करमाना जंक्शन के सुधार को प्रमुखता से उठाया है. वहीं भाजपा एलडीएफ सरकार पर वादे पूरे न करने और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा रही है. सबरीमाला से जुड़े मुद्दों को भी भाजपा चुनावी बहस में ला रही है.
नेमोम में ईसाई मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और उन्हें चुनाव का किंगमेकर माना जा रहा है. भाजपा इस समुदाय तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के कारण अल्पसंख्यक वर्ग में असंतोष भी देखने को मिल रहा है, जो पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है.
चुनाव से पहले कई विवाद भी सामने आए हैं. कांग्रेस ने राजीव चंद्रशेखर पर चुनावी हलफनामे में संपत्ति का पूरा खुलासा न करने का आरोप लगाया है. हालांकि चुनाव आयोग ने उनका नामांकन स्वीकार कर लिया है. भाजपा ने भी एलडीएफ सरकार पर चुनाव ड्यूटी में पक्षपात का आरोप लगाया है और कहा है कि कुछ अधिकारियों की तैनाती दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है. इसके अलावा, एक अन्य उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है. नेमोम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की मजबूत पकड़ भी भाजपा के लिए बड़ा सहारा है. संगठन के व्यापक नेटवर्क और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भाजपा के चुनावी अभियान को मजबूती दे सकती है.
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केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई से शुरू होगी. नेमोम सीट पर खास नजर रहेगी, क्योंकि यह न केवल स्थानीय बल्कि राज्य स्तर की राजनीति की दिशा तय करने वाली सीट मानी जा रही है. नेमोम सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है.
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एलडीएफ अपने विकास कार्यों के भरोसे मैदान में है, भाजपा संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व के दम पर जीत की कोशिश कर रही है, जबकि यूडीएफ नए चेहरे और गठबंधन की ताकत के साथ चुनौती दे रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस सीट को फिर से जीतकर केरल में अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है या एलडीएफ और यूडीएफ उसे रोकने में सफल होते हैं.
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