केरलम में वंदे मातरम गीत पर छिड़ी रार, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख लगाई फटकार

Keralam Politics: केरलम में नई यूडीएफ सरकार के गठन के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया गया. विधानसभा के पहले ही सत्र में राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है. केरमल में भी तमिलनाडु के जैसे ही वंदे मातरम गीत पर विवाद होता दिखाई देने लगा है. अब इस मामले पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष थिरुवनचूर राधाकृष्णन को पत्र लिखा है.

बताया जाता है कि राज्यपाल अर्लेकर ने विधानसभा में 'वंदे मातरम' का पूरा गान न होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. अपने पत्र में राज्यपाल ने कहा कि यह गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना दोबारा न हो. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

जानिए क्या है पूरा मामला

केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार की वापसी हुई है. यहां पर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामा हो गया. बताया जाता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने विधानसभा में राज्यपाल के सदन में संबोधन से पहले 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण न बजाने का फैसला लिया. विधानसभा में पूरे राष्ट्र गीत की जगह केवल दो अंतरा ही बजाया गया. अब इस फैसले पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई है और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है.

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केरलम के सीएम ने क्या कहा?

इस पूरे विवाद पर केरलम के सीएम का भी बयान सामने आया है. सीएम वी.डी सतीशन ने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पूरा गाना या बजाना अनिवार्य नहीं है. उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में संसद ने कोई कानून पारित किया है. वहीं, राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है.

बता दें कि केरलम में विधानसभा में राज्यपाल के नीतिगत अभिभाषण से पहले और बाद में एक बैंड दल की ओर से वंदेमातरम के शुरुआती अंतरे प्रस्तुत किए गए थे. इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा से लौटने के बाद लोकभवन में पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि पहले से यह तय था कि जब भी राज्यपाल सदन में मौजूद हों, तब वंदे मातरम पूरा गाया जाना चाहिए. विधानसभा में यह गीत केवल बजाया गया, गाया नहीं गया.

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