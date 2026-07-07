/जापान के जैसे बूढ़ी हो रही केरलम की आबादी, लेकिन सामने होगी अलग चुनौती; एक्सपर्ट्स ने क्यों चेताया?

Keralam Population Getting Old: केरलम भारत का सबसे अधिक साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहचाना जाने वाला राज्य है. हालांकि, यह राज्य अब एक नई सामाजिक और आर्थिक चुनौती का सामना करता नजर आ रहा है. हाल में ही सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य की आबादी तेजी से बुजुर्ग होती जा रही है. इस रिपोर्ट को लेकर विशेषज्ञों ने कहा कि केरलम की जनसांख्यिकीय स्थिति करीब जापान के जैसी होती नजर आ रही है.
दरअसल, एनएफएचएस-6 के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें पता चलता है कि केरलम में बुजुर्गों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. केरलम में बुजुर्ग नागरिकों का हिस्सा देश में सबसे अधिक 20.7 प्रतिशत है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक नई चुनौती राज्य के दरवाजे पर मुंह बाए खड़ी नजर आ रही है. भले की केरलम की स्थिति जापान जैसी हो रही हो, लेकिन यहां आर्थिक संसाधन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है.
इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केरलम मेम करीब 20 प्रतिशत आबादी 60 साल या उससे अधिक उम्र की है. इसका सीधा मतलब है कि राज्य का हर पांचवां नागरिक वरिष्ठ नागरिक है. केरलम में यह अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है. माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में यह संख्या काफी तेजी से बढ़ने की संभावना है.
रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने माना कि कम जन्म दर होने के कारण केरलम की बड़ी आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है. रल में कुल प्रजनन दर लंबे समय से प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे बनी हुई है. कम बच्चों को जन्म के कारण युवा आबादी काफी तेजी से कम हो रही है.
इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोग पहले की तुलना में काफी अधिक समय तक जीवत रह रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में युवा खाड़ी देशों और अन्य राज्यों या देशों में चले जाते हैं. इससे गांवों और शहरों में कई बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं.
दुनिया में जापान भी तेजी से वृद्ध होती आबादी की समस्य से जूझ रहा है. लेकिन वहां पर बुजुर्गों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं. जिसमें बुजुर्गों के लिए मजबूत पेंशन व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और देखभाल की प्रणाली शामिल है.
ठीक इसके इतर, केरलम और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़ी संख्या में बुजुर्ग आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर हैं. सामाजिक सुरक्षा का भी दायरा काफी सीमित है. केरलम ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी प्रशिक्षित केयरगिवर्स की काफी कम है.
जानकारों का मानना है कि यदि बुजुर्ग आबादी लगातार बढ़ती रही, तो राज्य के स्वास्थ्य ढांचे, पेंशन व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भारी दबाव पड़ेगा. इसके अलावा कामकाज वाली आबादी कम होने के कारण श्रमबल पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. इस कारण आर्थिक विकास की रफ्तार भी काफी कम हो सकती है.
गौरतलब है कि इस रिपर्ट को आधार मानते हुए देखें, तो जनसंख्या विशेषज्ञों का मानना है कि आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, वह आने वाले वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में भी देखने को मिल सकती है. यही कारण है कि अभी से बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, दीर्घकालिक देखभाल की व्यवस्था, प्रशिक्षित केयरटेकर्स की उपलब्धता मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए.