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जापान के जैसे बूढ़ी हो रही केरलम की आबादी, लेकिन सामने होगी अलग चुनौती; एक्सपर्ट्स ने क्यों चेताया?

केरलम का आबादी काफी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है. जानकारों का मानना है कि केरलम की जनसांख्यिकीय स्थिति करीब जापान के जैसी होती नजर आ रही है. सामने आई नई रिपोर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 07, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:47 PM IST
जापान के जैसे बूढ़ी हो रही केरलम की आबादी, लेकिन सामने होगी अलग चुनौती; एक्सपर्ट्स ने क्यों चेताया?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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