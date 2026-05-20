तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?

Keralam Vande Mataram Row: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में 'वंदे मातरम' गाने को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. CPM ने इसकी आलोचना की है.
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Keralam Politics: तमिलनाडु में बीते दिनों मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में बजे गीतों को लेकर हुए विवाद के बाद अब केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की लीडरशिप वाली नई UDF कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में 'वंदे मातरम' गाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. CPM ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह बहुलवादी समाज के लिए अनुचित है. CPM स्टेट सेक्रेटेरिएट ने मंगलवार ( 19 मई 2026) को कहा कि वंदे मातरम का पूरा वर्जन पेश करने का फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा साल1937 में लिए गए एक्शन के खिलाफ है, जिसने कुछ हिस्सों को हटाने की सिफारिश की थी.
पार्टी ने 1950 में हुई संविधान सभा की चर्चाओं का भी हवाला दिया, जिसमें उसने कहा कि 'वंदे मातरम' की केवल पहली 8 पंक्तियों को ही ऑफिशियल नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया था. CPM ने अपने बयान में तर्क दिया की गाने के कुछ अंश विशेष धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं, जो ऑफिशियल इवेंट्स में बहुलतावादी परंपराओं के मुताबिक नहीं है. पार्टी ने आरोप लगाया कि इवेंट में ऐसे अंश शामिल किए गए थे, जिन्हें पहले आधिकारिक इस्तेमाल से बाहर रखा गया था.
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CPM ने आगे कहा कि यह समय संवेदनशील है, क्योंकि समाज को सांप्रदायिक आधार पर पोलराइज करने की कोशिश तेज हो रही है. पार्टी ने सभी सरकारों से भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने का आग्रह किया. हालांकि, भाजपा ने CPM की कड़ी आलोचना करते हुए उसपर राष्ट्रगीत का अपमान करने और जमात-ए-इस्लामी और SDPI जैसी वोट बैंक पावर को खुश करने की कोशिश का आरोप लगाया. केरलम के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वामपंथी दल भारतीय परंपराओं से खुद को दूर कर रहे हैं. उन्होंने उनके इस रुख को खतरनाक तुष्टीकरण की राजनीति बताया.
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राजीव चंद्रशेखर ने कहा,' CPI (M) अब वंदे मातरम पर सवाल उठाकर जनता द्वारा पूरी तरह से खारिज किए जाने की शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश कर रही है. महज राजनीतिक अस्तित्व के लिए राष्ट्र का अपमान करना कभी भी धर्मनिरपेक्षता नहीं कहा जा सकता। एक विकसित केरल के लिए एकता, सद्भाव और एक सुरक्षित समाज आवश्यक है.'
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