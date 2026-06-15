Keralam VC Controversy: केरलम के उच्च शिक्षण संस्थानों और राजनीति के गलियारों में इस वक्त एक नया बवंडर खड़ा हो गया है. सूबे के तीन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर्स (VC) का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल होना एक बड़े सियासी युद्ध में तब्दील हो चुका है.
इस कार्यक्रम को RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने संबोधित किया था. वीसी की इस मौजूदगी पर केरल के मुख्यमंत्री और विपक्ष दोनों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जबकि बीजेपी इस कदम के बचाव में पूरी ताकत से उतर आई है. बता दें कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब केरल के तीन बड़े शिक्षण संस्थानों के प्रमुख एक साथ संघ के मंच के इर्द-गिर्द नजर आए.
1. डॉ. मोहनन कुन्नुम्मल (केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज)
2. डॉ. मावुथु डी (महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी)
3. डॉ. सीआर प्रसाद (मलयालम यूनिवर्सिटी)
इन तीनों कुलपतियों के संघ के कार्यक्रम में जाने को विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बेहद चिंताजनक करार दिया है. विजयन ने आरोप लगाया कि धर्मनिरपेक्ष केरल इस चूक को कतई हल्के में नहीं ले सकता. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में संघ परिवार के एजेंडे को थोपने की जो आशंकाएं पहले से थीं, इन कुलपतियों ने वहां जाकर उसे सच साबित कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा यूडीएफ (UDF) सरकार को भी घेरा और कहा कि उनके समय की एलडीएफ (LDF) सरकार ने हमेशा शिक्षा के भगवाकरण का डटकर विरोध किया था, लेकिन 18 मई को आई नई सरकार इस मामले में सुस्त नजर आ रही है.
सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है. उन्होंने कुलपतियों के इस कदम को एक गंभीर चूक बताया. मुख्यमंत्री सतीशन ने लिखा कि केरल के लोग वाइस-चांसलर के पद का बहुत सम्मान करते हैं. कट्टर सांप्रदायिकता का प्रचार करने वाले संगठन के कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने इस गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाई है. सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कोई भी काम, चाहे वह किसी भी ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति करे, केरलम में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि इन तीनों वाइस-चांसलर्स को अपनी इस हरकत के लिए केरल की जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.
मुख्यमंत्री और विपक्ष के इस हमले पर केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने इसे सरकार का पाखंड करार दिया. चंद्रशेखर ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो सरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के समर्थन और बैसाखी पर टिकी हुई है, उसे दूसरों को धर्मनिरपेक्षता या संवैधानिक मूल्यों पर ज्ञान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.
Let us be very clear and honest with the people of Keralam, CM @vdsatheesan
Someone who has normalised radical Islam, anti-Constitution, anti-secular organisations like Jamaat-e-Islami and who is in power only repeat only, because of support of Muslim League https://t.co/HBqcKFrtgQ
Rajeev Chandrasekhar (RajeevRCX) June 14, 2026
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री महज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने के लिए कुलपतियों को डराने-धमकाने और प्रताड़ित करने की राजनीति कर रहे हैं. चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों के वोट-बैंक और डर फैलाने वाले दिन अब लद चुके हैं, और मलयाली समाज बिना किसी डर के राष्ट्रभक्ति के साथ खड़ा रहेगा.