'चुनाव में केरलम को फायदा, लेकिन मुझे पर्सनली नुकसान होगा...,' तिरुवल्ला में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी?

Keralam Elections 2026: केरलम में आने वाले 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर पीएम मोदी आज शनिवार 4 अप्रैल 2026 को वहां चुनावी यात्रा पर पहुंचे हैं. इस दौरान पीएम ने थिरुवल्ला में NDA उम्मीदवार बी एस अनूप को लेकर जनता से समर्थन मांगा. पीएम ने कहा कि मैं अनूप को आप सभी लोगों को सौंप रहा हूं. उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि इससे केरलम की जनता को फायदा होगा, लेकिन उन्हें पर्सनली नुकसान होगा.

'चुनाव में केरलम को फायदा होगा, लेकिन...'

NDA कैंडिडेट अनूप ने पिछले पांच सालों से मेरे साथ पूरी लगन से काम किया है. वह एक भरोसेमंद साथी रहे हैं, शांत, सच्चे और बिना थके, चौबीसों घंटे काम करते हैं. मुझे लगा कि केरलम को इस युवा लीडर की सर्विस और एनर्जी की जरूरत है. आज मैं अनूप को केरलम के लोगों की सेवा करने के लिए आपको सौंपता हूं. पीएम ने इस दौरान कहा,' इस चुनाव में केरलम को फायदा होगा. हालांकि, मुझे पर्सनली कुछ नुकसान हो सकता है.'

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केरलम को इस नेता की जरूरत है: पीएम

पीएम ने कहा कि NDA कैंडिडेट अनूप ने पिछले पांच सालों से मेरे साथ पूरी लगन से काम किया है. वह एक भरोसेमंद साथी रहे हैं, शांत, सच्चे और बिना थके चौबीसों घंटे काम करते हैं.' पीएम ने कहा,' मुझे लगा कि केरलम को इस युवा लीडर की सर्विस और एनर्जी की जरूरत है. आज मैं अनूप को केरलम के लोगों की सेवा करने के लिए आपको सौंपता हूं.'

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इन सरकारों ने केरलम को कुछ नहीं दिया

बता दें कि केरल में कभी भी भाजपा की सरकार नहीं बनी है. इसको लेकर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा,' केरल में कभी बीजेपी सरकार नहीं रही, लेकिन आपके सबके आशीर्वाद से हम केंद्र सरकार के जारी विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.' पीएम मोदी ने राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि LDF और UDF सरकारों ने लंबे समय से इस इलाके को नजरअंदाज किया है. कनेक्टिंग सड़कें बेहद खराब हालत में हैं. सालों से कोई नया पुल नहीं बना है और मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत चिंताजनक है. उन्होंने कहा,' इतने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से यह साफ है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी पर कितना बुरा असर पड़ा है. जब LDF और UDF केंद्र में सत्ता में थे तो केरलम को बहुत कम मिला था.' पीएम ने कहा,' मोदी सरकार के तहत उस समय की तुलना में राज्य को पांच गुना ज्यादा फंड दिया गया है.'