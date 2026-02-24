'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? राज्य के नाम बदलाव पर शशि थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ा दिया राष्ट्रवाद का पाठ

Shashi Tharoor on Keralam News: केरल का नाम बदलकर 'केरलम' किए जाने की चर्चाओं के बीच शशि थरूर एक बार फिर अपनी पार्टी की लाइन से अलग चलते हुए नजर आ रहे हैं. उनकी पार्टी ने जहां इस फैसले का समर्थन किया है. वहीं शशि थरूर ने मजाक उड़ाया है.
Shashi Tharoor on Keralam Name Controversy: 'भगवान का अपने देश' यानी केरल का नाम 'केरलम' किए जाने की चर्चाओं पर तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हैरानी जताई है. उन्होंने कहा कि राज्य का नाम बदलना निश्चित रूप से अच्छी बात है. लेकिन अब केरलाइट (Keralite) का क्या होगा. थरूर ने कहा कि अंग्रेजी भाषा में केरल के निवासियों के लिए अब तक 'केरलाइट' और 'केरलन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था. अब उन्हें क्या कहकर पुकारा जाएगा?
'केरलमाइट नाम माइक्रोब जैसा लगता है'
एक्स पर पोस्ट लिखकर थरूर ने लिखा, 'राज्य का नाम बदलने के बाद यहां के लोगों को 'केरलमाइट' कहा जाएगा. यह नाम किसी माइक्रोब (सूक्ष्मजीव) जैसा लगता है. वहीं अगर उन्हें 'केरलमियन' कहा जाएगा तो यह किसी दुर्लभ पृथ्वी खनिज जैसा अहसास देगा.'
उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए तंज कसने वाली सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि विजयन सरकार चुनावी जोश से पैदा हुए माहौल में राज्य का नया शब्द ढूंढने के लिए कंपटीशन भी शुरू कर सकती है.
'हर मलयाली चाहता है नाम में बदलाव'
वहीं केरल बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'हर मलयाली राज्य में बदलाव चाहता है. वह अब झूठ और फर्जी वादों की राजनीति छोड़कर परफॉर्मेंस की राजनीति लाना चाहता है. उन्होंने कहा कि राज्य का नाम केरलम करने से अपनी परंपराओं और संस्कृति को बहाल करने में मदद मिलेगी. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी.'
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार! चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
बताते चलें कि मलयालम में केरल को 'केरलम' बोला और लिखा जाता है. यही वजह है कि सत्तारूढ़ एलडीएफ समेत कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था. इसके बाद केरल असेंबली ने 2 बार प्रस्ताव पास करके मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा.
राज्य के नाम में कैसे होता है बदलाव?
मोदी सरकार ने इस अनुरोध को मंजूर कर लिया है. मंगलवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. अब इस संबंध में संविधान संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा. संसद के दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राज्य का नाम बदल जाएगा.
