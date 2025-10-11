Advertisement
'जंगली सूअरों का मांस खाओ,' मंत्री ने किसानों को बताया फसल बचाने का अजीबोगरीब तरीका; लेकिन क्या कहता है कानून?

Boar Meet: केरल के कृषि मंत्री ने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों के आंतक को खत्म करने का तरीका बताया. अगर लोगों को जंगली सूअरों के मांस खाने की अनुमति मिल जाए तो इस समस्या से छूटकारा पाया जा सकता है. जंगली सूअर के शिकार को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गैर-कानूनी और नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है.

 

Oct 11, 2025
Wildlife Protection Act: केरल में लगातार जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए कृषि मंत्री पी प्रसाद ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है. केरल के तटीय इलाके की पालामेल ग्राम पंयाचत की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनका ये बयान सामने आया है. जहां, उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों के आंतक को खत्म करने का तरीका बताया. पी प्रसाद ने कहा कि अगर लोगों को जंगली सूअरों के मांस खाने की अनुमति मिल जाए तो इस समस्या से छूटकारा पाया जा सकता है. हालांकि वर्तमान दौर में केंद्रीय कानून किसी को भी जंगली सूअर का मांस खाने की अनुमति नहीं देता है. 

क्या कहता है कानून ? 
केरल के कृषि मंत्री का ये बयान विधानसभा में कुछ समय पहले Wildlife Protection Act, 1972 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किए जाने के बाद आया है. केरल विधानसभा में पारित किए गए विधेयक से प्रदेश में फसलें बचाने के लिए किसानों और पशुओं में बढ़ रही भिड़ंत की घटनाओं को कम करना है.

सरकार से लेनी पड़ेगी अनुमति 
दरअसल भारत में जंगली सूअर के शिकार को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गैर-कानूनी और नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है. बावजूद इसके कुछ खास हालात में सूअर का शिकार किया जा सकता है. इस हालात में फसलों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति भी शामिल है, लेकिन इसके लिए या तो प्रदेश गर्वमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी या फिर वन्यजीव विभाग के मुखिया वार्डन का आदेश मिलने पर ही शिकार कर सकते हैं. 

सिर्फ बंदूक से किया जा सकता है शिकार 
इतना ही नहीं सूअर का शिकार करने लिए शिकारियों के पास शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत हथियार लाइसेंस होना आवश्यक है. बावजूद इसके शिकार सिर्फ और सिर्फ बंदूक से करना होगा यानि कि बंदूक के अलावा किसी अन्य औजार से सूअर का शिकार नहीं किया जाएगा. नियमों की अनदेखी और गैर कानून तरीके से सूअर का शिकार करने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है.

