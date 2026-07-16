केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल और चेतन चौधरी न्यायिक हिरासत में महाराष्‍ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनकी मौजूदा न्यायिक हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही है, जिसके बाद उन्हें आगे के आदेशों के लिए कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है. इस बीच पुणे रूरल पुलिस की एक टीम ने राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर का दौरा किया. यह दौरा केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कथित शादी की खबरों की पुष्टि करने के लिए किया गया था. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने जांच-पड़ताल के तहत मंदिर परिसर से CCTV फुटेज मांगी थी. हालांकि कोई CCTV फुटेज नहीं मिला.