केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल और चेतन चौधरी न्यायिक हिरासत में महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनकी मौजूदा न्यायिक हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही है, जिसके बाद उन्हें आगे के आदेशों के लिए कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है. इस बीच पुणे रूरल पुलिस की एक टीम ने राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर का दौरा किया. यह दौरा केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कथित शादी की खबरों की पुष्टि करने के लिए किया गया था. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने जांच-पड़ताल के तहत मंदिर परिसर से CCTV फुटेज मांगी थी. हालांकि कोई CCTV फुटेज नहीं मिला.
इससे पहले, ऐसी खबरें आई थीं कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी की थी. पुलिस ने कथित शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कहा है कि यह जांच-पड़ताल इस मामले की चल रही जांच का ही एक हिस्सा है.
केतन की मां ने लिखा खत
इस बीच, पीड़ित की मां राखी अग्रवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक पत्र लिखकर अपने बेटे के मर्डर केस में न्याय और उनके निजी दखल की मांग की. इस घटना से परिवार पर पड़े गहरे असर का ज़िक्र करते हुए राखी अग्रवाल ने कहा कि उनके बेटे की बेरहमी से हत्या के बाद उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है.
पत्र में लिखा था, 'मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके साथ ही मेरी पूरी दुनिया चली गई. हमारे घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिलाता है. उसका कमरा, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें और उसकी हंसी की जगह छाई खामोशी मुझे हर दिन याद दिलाती है कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा.'
दुखी मां ने इस घटना के बाद परिवार पर आए दोहरे दुख का भी ज़िक्र किया. उन्होंने बताया कि केतन के दादाजी मर्डर का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और तीन हफ्ते से भी कम समय में उनका निधन हो गया.