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केतन अग्रवाल मर्डर केस: क्‍या वाकई सिया-चेतन ने की थी शादी? पुणे पुलिस पहुंची राजस्थान के मंदिर

केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल और चेतन चौधरी न्यायिक हिरासत में महाराष्‍ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनकी मौजूदा न्यायिक हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही है, जिसके बाद उन्हें आगे के आदेशों के लिए कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 16, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:48 AM IST
केतन अग्रवाल मर्डर केस: क्‍या वाकई सिया-चेतन ने की थी शादी? पुणे पुलिस पहुंची राजस्थान के मंदिर

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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