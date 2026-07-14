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'वह मेरे लिए पूरी दुनिया था...,' केतन अग्रवाल की मां ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र, बेटे के लिए लगाई न्याय की गुहार


Ketan Agarwal Mother Letter To PM Modi: केतन अग्रवाल की हत्या को लेकर उनकी मां राखी अग्रवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम से अपने बेटे के लिए न्याय का गुहार लगाई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 14, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:54 PM IST
'वह मेरे लिए पूरी दुनिया था...,' केतन अग्रवाल की मां ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र, बेटे के लिए लगाई न्याय की गुहार

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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