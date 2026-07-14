'वह मेरे लिए पूरी दुनिया था...,' केतन अग्रवाल की मां ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र, बेटे के लिए लगाई न्याय की गुहार

केतन की मां ने लिखा,' हर मां की तरह मैंने भी केतन को एक खूबसूरत जिंदगी बनाते, शादी करते और हमारे साथ बूढ़ा होते देखने का सपना देखा था, लेकिन इसके बदले मुझे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करना पड़ा.' केतन की मां ने अपने बेटे की हत्या को क्रूर बताते हुए कहा कि उसकी मौत ने परिवार में कभी न ठीक होने वाली स्थिति छोड़ दी है. उन्होंने लिखा,' जिस दिन केतन की मौत हुई, उसी दिन मेरी दुनिया खत्म हो गई.' राखी अग्रवाल ने कहा कि उनके घर का हर कोना, उसका कमरा, कपड़े और तस्वीरें उन्हें उस क्षति की याद दिलाती हैं.