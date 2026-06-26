दोपहर में, सिया केतन को लोहागढ़ किले में ले गई, उसे तीन से चार घंटे का ट्रेक बनाया गया. केतन और सिया के पीछे चेतन भी अलग-अलग जा रहा था. इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. पुलिस का आरोप है कि सिया और चेतन ने बाद में केतन को पीछे से एक खाई में धक्का दे दिया. सिया ने बाद में केतन के परिवार को बताया कि वह ट्रेक के दौरान फिसल गया था. सिया ने केतन को कई बार इससे पहले भी मारने का प्लान बनाया था.