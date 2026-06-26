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'अगर दोषी है तो बेटी को फांसी दो...', सिया की मां का फूटा गुस्सा, अस्पताल में एडमिट पिता ने भी की सख्त सजा की मांग

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया की मां ने बड़ी मांग की है. उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:45 AM IST
'अगर दोषी है तो बेटी को फांसी दो...', सिया की मां का फूटा गुस्सा, अस्पताल में एडमिट पिता ने भी की सख्त सजा की मांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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