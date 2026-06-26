Siya Goyal: केतन अग्रवाल के मर्डर ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है. लोग इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है. जो इंसान आपके साथ घूम-टहल रहा है वो ऐसे कैसे कर सकता है? हरदिन इस केस में कोई न कोई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, अब केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया की मां ने कहा है कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया की मां ने कहा कि अगर वह दोषी है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अगर वह दोषी है तो उसे फांसी दे दो. इसके अलावा उसके पिता प्रवीण गोयल ने भी ऐसा ही बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है, भले ही वह मेरी बेटी ही क्यों न हो, उसे फांसी दे देनी चाहिए.
प्रवीण गोयल का अभी पुणे के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उन्हें 23 जून को हार्ट अटैक आया था. सिया गोयल का भाई दोनों माता-पिता की देखभाल के लिए हॉस्पिटल में रह रहा है. परिवार का घर पुणे के मार्केट यार्ड में 'लीला कुंज' में है, जो अभी भी बंद है.
पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल और चेतन बाबूलाल चौधरी ने 26 साल के केतन अग्रवाल को महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में लोहागढ़ किले से धक्का दिया, जिससे वह गिरकर मर गया. शुरू में इस घटना को ट्रेक के दौरान गलती से गिरने की घटना बताया गया था.
हालांकि, कुछ घंटे पहले, सिया गोयल पुणे के एक कैफे में चेतन चौधरी से मिली थी. दोनों ने कैफे में ही मर्डर का प्लान बनाया था. उन्होंने इस काम को कैसे अंजाम देना है, इस पर बात की और किले पर उन खास जगहों की पहचान की, जहां से केतन को धक्का दिया जा सके.
दोपहर में, सिया केतन को लोहागढ़ किले में ले गई, उसे तीन से चार घंटे का ट्रेक बनाया गया. केतन और सिया के पीछे चेतन भी अलग-अलग जा रहा था. इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. पुलिस का आरोप है कि सिया और चेतन ने बाद में केतन को पीछे से एक खाई में धक्का दे दिया. सिया ने बाद में केतन के परिवार को बताया कि वह ट्रेक के दौरान फिसल गया था. सिया ने केतन को कई बार इससे पहले भी मारने का प्लान बनाया था.