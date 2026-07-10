/मैं कोई रसूखदार नहीं, सिर्फ बेबस बाप हूं! केतन हत्याकांड में पिता ने राष्ट्रपति मुर्मू से लगाई न्याय की गुहार

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में विशाल अग्रवाल ने कहा कि वह यह ई-मेल किसी व्यवसायी या प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता के रूप में लिख रहे हैं जिसने अपने बेटे को खो दिया है. उन्होंने लिखा कि मैं सिर्फ एक बाप हूं, जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है. उन्होंने पत्र में कहा कि उनके बेटे केतन की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उस घटना के बाद से उनके परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने लिखा कि हर सुबह उनका परिवार उसी दर्द के साथ उठता है और हर रात एक ही सवाल मन में रहता है कि आखिर केतन को न्याय कब मिलेगा.