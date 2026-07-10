/मैं कोई रसूखदार नहीं, सिर्फ बेबस बाप हूं! केतन हत्याकांड में पिता ने राष्ट्रपति मुर्मू से लगाई न्याय की गुहार

Justice For Ketan: केतन अग्रवाल हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर उनके पिता विशाल अग्रवाल ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक ई-मेल भेजा है. अपने पत्र में उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने, दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने और मामले में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है.
राष्ट्रपति को लिखे पत्र में विशाल अग्रवाल ने कहा कि वह यह ई-मेल किसी व्यवसायी या प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता के रूप में लिख रहे हैं जिसने अपने बेटे को खो दिया है. उन्होंने लिखा कि मैं सिर्फ एक बाप हूं, जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है. उन्होंने पत्र में कहा कि उनके बेटे केतन की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उस घटना के बाद से उनके परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने लिखा कि हर सुबह उनका परिवार उसी दर्द के साथ उठता है और हर रात एक ही सवाल मन में रहता है कि आखिर केतन को न्याय कब मिलेगा.
विशाल अग्रवाल ने अपने परिवार पर टूटे दुखों का जिक्र करते हुए लिखा कि बेटे की मौत के महज 20 दिनों के भीतर उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया. उनके अनुसार, उनके पिता अपने पोते केतन से बेहद प्यार करते थे और उसकी मौत का सदमा सहन नहीं कर सके. उन्होंने लिखा कि लगातार सदमे और मानसिक पीड़ा के कारण उनका ब्लड प्रेशर गिर गया और अंततः उनका दिल काम करना बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 दिनों के भीतर उन्होंने अपने बेटे और अपने पिता, दोनों को खो दिया, जिससे पूरा परिवार बिखर गया.
पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका परिवार किसी विशेष सुविधा, रियायत या विशेष व्यवहार की मांग नहीं कर रहा है. उनकी केवल यही मांग है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके. उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और न्याय में होने वाली देरी पीड़ित परिवार की पीड़ा को और बढ़ा देती है.
उन्होंने लिखा कि केतन अब कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन दोषियों को यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि वे कानून की प्रक्रिया में देरी कर या उससे बचकर निकल सकते हैं. उनके मुताबिक, दोषियों को कड़ी सजा मिलने से न केवल उनके परिवार को कुछ मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि पूरे समाज में यह संदेश जाएगा कि निर्दोष लोगों की जान की कीमत है और ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
राष्ट्रपति से भावुक अपील करते हुए विशाल अग्रवाल ने लिखा कि वह हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिले. उन्होंने कहा कि उनका परिवार पहले ही सब कुछ खो चुका है और अब उनके पास केवल एक ही उम्मीद बची है -इंसाफ.
अपने पत्र के अंत में उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि उनके बेटे के मामले को केवल एक और फाइल बनकर न रहने दिया जाए. उन्होंने लिखा कि इस केस के पीछे एक ऐसा परिवार है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है और अब उसे केवल न्याय का इंतजार है.