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मैं कोई रसूखदार नहीं, सिर्फ बेबस बाप हूं! केतन हत्याकांड में पिता ने राष्ट्रपति मुर्मू से लगाई न्याय की गुहार

Ketan Agarwal Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड में न्याय के लिए उनके पिता विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ई-मेल भेजा है. उन्होंने बेटे की मौत के सदमे में पिता को भी खोने का दर्द साझा करते हुए, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jul 10, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:57 AM IST
मैं कोई रसूखदार नहीं, सिर्फ बेबस बाप हूं! केतन हत्याकांड में पिता ने राष्ट्रपति मुर्मू से लगाई न्याय की गुहार
Image Credit: Ketan Agarwal Case

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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