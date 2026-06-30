कहां है 'सिया स्पॉट'? केतन मर्डर केस के बाद उमड़ा जनसैलाब; लोहागढ़ फोर्ट में टूरिस्ट 25% बढ़े

विजिटर्स की बढ़ती संख्या ने हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट्स के बीच भी चिंता बढ़ा दी है. लोहागढ़ विसापुर विकास मंच के सचिन टेकावड़े ने इस बात की आलोचना की कि जिस तरह से ऐतिहासिक किले को मर्डर केस से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला है कि इस तरह का क्राइम इतनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर हुआ है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लोहागढ़ किले के बारे में बढ़ते मीम्स और जोक्स पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि इस घटना को छोटा दिखाने से स्मारक की इमेज को और नुकसान हो सकता है.