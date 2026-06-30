कहां है 'सिया स्पॉट'? केतन मर्डर केस के बाद उमड़ा जनसैलाब; लोहागढ़ फोर्ट में टूरिस्ट 25% बढ़े

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है, सिया को लोहागढ़ किले पर भी ले जाया गया है. इस खौफनाक वारदात के बाद लोहागढ़ किले ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस किले में आने वालों की संख्या में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है और लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां से केतन को धक्का दिया गया है.
News18 मराठी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केस सामने आने के बाद से किले में आने वालों की संख्या में लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है. इस जगह को अनौपचारिक रूप से "सिया पॉइंट" के नाम से जाना जाने लगा है, जिसका नाम सिया गोयल के नाम पर रखा गया है, जिस पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर पुणे के पास एक विजिट के दौरान अग्रवाल को किले से धक्का देने का आरोप है.
कथित क्राइम सीन के प्रति बढ़ता आकर्षण विजिटर्स के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन गया है. कहा जाता है कि टूरिस्ट सुरक्षाकर्मियों और साथी यात्रियों से उस सही जगह का पता लगाने के लिए संपर्क कर रहे हैं जहां यह घटना हुई थी.इस केस को लेकर लोगों की उत्सुकता ने कभी पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन रहे इस किले को लोगों की गहरी दिलचस्पी की जगह बना दिया है.
लोहागढ़ किला लंबे समय से महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हेरिटेज डेस्टिनेशन में से एक रहा है, जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है. वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे पर, किले में आमतौर पर रोजाना 4,000 से 5,000 विजिटर आते हैं. हालांकि, लोकल लोगों का दावा है कि अब रेगुलर वीकडेज में भी ऐसी ही भीड़ देखी जा रही है, जिसमें ज्यादातर ध्यान तथाकथित "सिया पॉइंट" पर ही रहता है.
विजिटर्स की बढ़ती संख्या ने हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट्स के बीच भी चिंता बढ़ा दी है. लोहागढ़ विसापुर विकास मंच के सचिन टेकावड़े ने इस बात की आलोचना की कि जिस तरह से ऐतिहासिक किले को मर्डर केस से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला है कि इस तरह का क्राइम इतनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर हुआ है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लोहागढ़ किले के बारे में बढ़ते मीम्स और जोक्स पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि इस घटना को छोटा दिखाने से स्मारक की इमेज को और नुकसान हो सकता है.
बता दें कि केतन अग्रवाल मर्डर केस में गिरफ्तार चेतन चौधरी को लोनावाला रूरल पुलिस स्टेशन लाया गया है. पुलिस उससे पूछताछ करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना वाले दिन उसने कौन से कपड़े पहने थे. पुलिस ने उसके द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली है. पुलिस जल्द ही चेतन चौधरी को लेकर क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है.