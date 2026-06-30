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कहां है 'सिया स्पॉट'? केतन मर्डर केस के बाद उमड़ा जनसैलाब; लोहागढ़ फोर्ट में टूरिस्ट 25% बढ़े

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल के मर्डर के बाद लोहागढ़ किले में आने वाले लोगों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है. लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां से केतन को धक्का दिया गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:56 AM IST
कहां है 'सिया स्पॉट'? केतन मर्डर केस के बाद उमड़ा जनसैलाब; लोहागढ़ फोर्ट में टूरिस्ट 25% बढ़े
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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