अधिकारियों के मुताबिक, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनपर बिजनेसमैन को गहरी खाई में धक्का देने और इसे हादसा बताने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि केतन और सिया शादी से पहले के फोटोशूट के लिए बाली जाने वाले थे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जब केतन को पता चला कि उसका पासपोर्ट गायब है, तो उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा. विशाल अग्रवाल के पिता ने इसमें किसी साजिश की ओर इशारा किया.