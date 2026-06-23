Crime News: महाराष्ट्र में लोहागढ़ किले के पास बीते 18 जून 2026 को रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल की हुई मौत को लेकर उनके पिता ने सनसनीखेज दावा किया है.
मृतक के पिता का दावा है कि पुलिस जब शव लेकर आई, तो महिला के व्यवहार में कोई दुख नहीं दिखा. इससे शक हुआ कि मामला कुछ और है. इतना ही नहीं केतन के पिता ने यह भी खुलासा किया की सिया केतन के शव को देखकर बिल्कुल भी नहीं रोई. हालांकि, सिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दुखभरा पोस्ट जरूर शेयर किया.
अधिकारियों के मुताबिक, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनपर बिजनेसमैन को गहरी खाई में धक्का देने और इसे हादसा बताने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि केतन और सिया शादी से पहले के फोटोशूट के लिए बाली जाने वाले थे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जब केतन को पता चला कि उसका पासपोर्ट गायब है, तो उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा. विशाल अग्रवाल के पिता ने इसमें किसी साजिश की ओर इशारा किया.