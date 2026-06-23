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लाश देखकर नहीं रोई 'कातिल मंगेतर', इंस्टा पर बहाए आंसू... बाली जाने से पहले गायब कर दिया केतन का पासपोर्ट


Ketan Agarwal Murder Case: रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर केतन विशाल अग्रवाल की मौत को लेकर उनके पिता ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि सिया ने केतन को मारने से पहले उनका पासपोर्ट चुराया था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 23, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:38 PM IST
लाश देखकर नहीं रोई 'कातिल मंगेतर', इंस्टा पर बहाए आंसू... बाली जाने से पहले गायब कर दिया केतन का पासपोर्ट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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