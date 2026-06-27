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प्यार नहीं, पैसा चुना... सिया के परिजनों ने क्यों नहीं कराई चेतन से शादी? पुलिस ने खोले कई राज

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा दावा किया है. पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन के रिलेशन के बारे में परिवार के कुछ लोगों को पता था. हालांकि, परिवार ने दौलत की वजह से शादी नहीं कराई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:34 AM IST
प्यार नहीं, पैसा चुना... सिया के परिजनों ने क्यों नहीं कराई चेतन से शादी? पुलिस ने खोले कई राज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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