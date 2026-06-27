/प्यार नहीं, पैसा चुना... सिया के परिजनों ने क्यों नहीं कराई चेतन से शादी? पुलिस ने खोले कई राज

उसके भाई से 10 घंटे पूछताछ की गई, पुणे रूरल पुलिस शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल का बयान दर्ज किया गया, फिर उसे जाने दिया. पुलिस ने कहा कि जांच जारी रहने पर और रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की जा सकती है. चेतन को लेकर पुलिस ने दावा किया कि चौधरी ने शुरू में चट्टान के पास मौजूद होने से इनकार किया था, लेकिन पूछताछ के दौरान कथित तौर पर उसका बयान गलत साबित हुआ. जिससे पता चलता है कि वह साफ झूठ बोल रहा था.