/प्यार नहीं, पैसा चुना... सिया के परिजनों ने क्यों नहीं कराई चेतन से शादी? पुलिस ने खोले कई राज

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने कहा है कि इस हत्या की असल वजह सिया का सीक्रेट रिश्ता और शादी तय करना है. पुलिस ने ये भी दावा किया है कि सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में परिवार के कुछ सदस्य जानते भी थे. जनवरी में इस बात का पता परिजनों को चला था. हालांकि, दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति अलग होने की वजह से सिया की शादी चेतन से नहीं कराई गई.
आर्थिक स्थिति की वजह से ही सिया की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया और उसकी शादी केतन अग्रवाल से तय कर दी गई. जो काफी ज्यादा अमीर था. शुरुआती जांच से ये भी पता चला है कि सिया के भाई साहिल को उसके और चेतन के रिश्ते के बारे में पता था. पुलिस वाले इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि उसने इस रिश्ते के बारे में अन्य लोगों को बताया था या नहीं.
सिया गोयल ने कथित तौर पर हिरासत में पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को नापसंद करती थी. क्योंकि उसने हेयर पैच पहना था, वह विग लगाता था. इस बात पर केतन अग्रवाल के पिता ने कहा कि हेयर पैच पहनना मेरे बेटे को मारने का कारण नहीं हो सकता. अगर केतन उसे पसंद नहीं था, तो उसे शादी से ही मना कर देना चाहिए था, यह मर्डर का कोई बहाना नहीं है.
उसके भाई से 10 घंटे पूछताछ की गई, पुणे रूरल पुलिस शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल का बयान दर्ज किया गया, फिर उसे जाने दिया. पुलिस ने कहा कि जांच जारी रहने पर और रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की जा सकती है. चेतन को लेकर पुलिस ने दावा किया कि चौधरी ने शुरू में चट्टान के पास मौजूद होने से इनकार किया था, लेकिन पूछताछ के दौरान कथित तौर पर उसका बयान गलत साबित हुआ. जिससे पता चलता है कि वह साफ झूठ बोल रहा था.