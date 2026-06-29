/जूते के फीते बांधने का वो नाटक और केतन की मौत! लोहागढ़ फोर्ट पर मंगेतर सिया ने ब्वॉयफ्रेंड चेतन को ऐसे दिया था मर्डर का डेथ सिग्नल

Lohagad Fort Recreation: महाराष्ट्र के चर्चित और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर बीतते दिन के साथ ऐसी सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुणे ग्रामीण पुलिस की टीम मुख्य आरोपी सिया गोयल को कड़ी सुरक्षा के बीच लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची. करीब 3 घंटे तक चले इस मर्डर सीन री क्रिएशन के दौरान पुलिस को आरोपियों के उस खौफनाक डेथ सिग्नल के बारे में पता चला, जिसका इस्तेमाल 26 साल के केतन को मौत के घाट उतारने के लिए किया गया था.
पुलिस कस्टडी में सीन री क्रिएट करते समय 20 साल की सिया गोयल ने कबूल किया कि केतन को गहरी खाई में धकेलने के लिए उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (22 वर्ष) को एक खास सिग्नल दिया था. प्लान के मुताबिक, सिया को केतन के साथ घूमते हुए अचानक जमीन पर बैठ जाना था. इसके लिए उन्होंने दो बहाने तय किए थे या तो सिया पानी पीने के लिए बैठेगी या फिर अपने जूते के फीते बांधने का नाटक करेगी. जैसे ही सिया नीचे बैठी, घात लगाकर बैठे चेतन चौधरी ने पीछे से आकर अनजान केतन को सीधे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया.
इस पूरी साजिश की सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि सिया का बैठने का फैसला सिर्फ एक सिग्नल नहीं, बल्कि उसकी अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम था. पुणे ग्रामीण के पुलिस सुपरिटेंडेंट संदीप सिंह गिल और जांच टीम के अन्य अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को डर था कि अगर चेतन, केतन को धक्का देता है और केतन खुद को बचाने के लिए छटपटाता है, तो वह पास खड़ी सिया को भी अपने साथ खाई में खींच सकता है. इसी डर के कारण सिया ने खुद को केतन की पहुंच से दूर रखने के लिए नीचे बैठने का प्लान बनाया ताकि जानलेवा धक्का-मुक्की के दौरान वह पूरी तरह सुरक्षित रहे.
पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इस मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी. दोनों ने कबूल किया है कि वे केतन को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह की तलाश में पहले भी लोहागढ़ किले आए थे और वहां बाकायदा कुछ प्रैक्टिस भी की थी. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने इस खौफनाक कृत्य की प्रैक्टिस और किन जगहों पर की थी.
इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए चेतन चौधरी कितना शातिर दिमाग लगा रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह 18 जून की सुबह पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किले तक कार से जाने के बजाय स्कूटर से गया था. जांच अधिकारी ने बताया कि चेतन को डर था कि अगर वह कार से जाएगा तो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों और फास्टैग ट्रैकिंग में पकड़ा जा सकता है. इसलिए उसने स्कूटर का इस्तेमाल किया. हत्या करने के बाद वह उसी स्कूटर से वापस पुणे फरार हो गया था, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है.
इतना ही नहीं, किले में अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए चेतन ने वहां तीन बार अपना हुलिया बदला. वह पहले हूडी पहनकर किले पर चढ़ा था. मर्डर स्पॉट के पास पहुंचकर उसने हूडी उतार दी और केवल ब्लैक टी शर्ट में आ गया. इसके बाद, वारदात को अंजाम देकर किले से नीचे उतरते समय उसने दोबारा हूडी पहन ली ताकि कोई उसे पहचान न सके.
पुलिस पूछताछ में सिया गोयल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह केतन अग्रवाल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी. वह चेतन से प्यार करती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने खुद शादी से इनकार किया या शादी कैंसिल करवाई, तो उसके परिवार में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा. इसी पारिवारिक विवाद और बदनामी से बचने के लिए उसने केतन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला ले लिया.
सोमवार को दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, जिसके बाद पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए और रिमांड की मांग करेगी. हालांकि, सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने इस री क्रिएशन और कबूलनामे की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी कबूलनामा कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता. अब देखना यह होगा कि पुलिस इस केस में क्या ठोस और वैज्ञानिक सबूत कोर्ट के सामने पेश करती है. इस बीच, शनिवार को गहुंजे में केतन के माता-पिता ने एक विशाल कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के लिए सख्त से सख्त मौत की सजा की मांग की है.