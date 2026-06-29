/शॉपिंग के लिए केतन से मांगे 1 करोड़, फिर चेतन को दे दिए पैसे, आखिर क्या था सिया का पूरा प्लान?

पुलिस कस्टडी में सीन री क्रिएट करते समय 20 साल की सिया गोयल ने कबूल किया कि केतन को गहरी खाई में धकेलने के लिए उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को एक खास सिग्नल दिया था. प्लान के मुताबिक, सिया को केतन के साथ घूमते हुए अचानक जमीन पर बैठ जाना था. इसके लिए उन्होंने दो बहाने तय किए थे या तो सिया पानी पीने के लिए बैठेगी या फिर अपने जूते के फीते बांधने का नाटक करेगी. जैसे ही सिया नीचे बैठी, घात लगाकर बैठे चेतन चौधरी ने पीछे से आकर अनजान केतन को सीधे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया.