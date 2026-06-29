/शॉपिंग के लिए केतन से मांगे 1 करोड़, फिर चेतन को दे दिए पैसे, आखिर क्या था सिया का पूरा प्लान?

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने कहा है कि उसकी मंगेतर सिया ने उसकी हत्या की प्लानिंग करने से पहले शादी की शॉपिंग के बहाने उससे करीब 1 करोड़ रुपये लिए थे. सिया ने चेतन चौधरी के साथ मिलकर न सिर्फ पहले से हत्या की प्लानिंग की थी, बल्कि शक से बचने के लिए क्राइम के कई साल बाद शादी करने का प्लान भी बनाया था.
प्लान के तहत, सिया गोयल ने कथित तौर पर अपनी शादी की शॉपिंग के बहाने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से करीब 1 करोड़ रुपये लिए थे. बाद में पैसे चेतन चौधरी को दे दिए गए. केतन ने ये पैसे शादी की तैयारियों के लिए दिए थे. उसने इन पैसों को इसलिए चेतन को दे दिया ताकि वह अपना करियर और बिजनेस ठीक कर सके. चेतन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसे सही करने के लिए उसने सिया से 2-3 साल का समय मांगा था.
बातचीत में ये भी खुलासा हुआ कि दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि अग्रवाल की हत्या के बाद, गोयल शक से बचने के लिए तीन साल तक बिना शादी के रहेंगे. उन्होंने ये भी प्लान बनाया था कि वह पैसे के मामले में भी सुरक्षित हो जाएगा और ये मामला लोगों के जेहन से हट जाएगा फिर वो शादी कर लेंगे.
पुलिस कस्टडी में सीन री क्रिएट करते समय 20 साल की सिया गोयल ने कबूल किया कि केतन को गहरी खाई में धकेलने के लिए उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को एक खास सिग्नल दिया था. प्लान के मुताबिक, सिया को केतन के साथ घूमते हुए अचानक जमीन पर बैठ जाना था. इसके लिए उन्होंने दो बहाने तय किए थे या तो सिया पानी पीने के लिए बैठेगी या फिर अपने जूते के फीते बांधने का नाटक करेगी. जैसे ही सिया नीचे बैठी, घात लगाकर बैठे चेतन चौधरी ने पीछे से आकर अनजान केतन को सीधे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया.