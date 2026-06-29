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शॉपिंग के लिए केतन से मांगे 1 करोड़, फिर चेतन को दे दिए पैसे, आखिर क्या था सिया का पूरा प्लान?

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने एक और खुलासा किया है. सिया ने केतन की हत्या की प्लानिंग करने से पहले शादी की शॉपिंग के बहाने उससे करीब 1 करोड़ रुपये लिए थे.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 29, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:46 PM IST
शॉपिंग के लिए केतन से मांगे 1 करोड़, फिर चेतन को दे दिए पैसे, आखिर क्या था सिया का पूरा प्लान?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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