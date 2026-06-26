Siya Goyal: केतन अग्रवाल मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब हत्या की आरोपी सिया गोयल की मां ने दावा किया है कि उनकी बेटी अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या से एक दिन पहले उसके साथ लोहागढ़ फोर्ट ट्रेक पर जाने को लेकर हिचकिचा रही थी, घटना से एक रात पहले सिया और केतन की वीडियो कॉल हुई थी. इस दौरान दोनों ट्रेक पर जाने की बात कर रहे थे. बाद में केतन की मां ने सिया को ट्रेक पर जाने की हिम्मत दी.
सिया की मां पूजा ने यह भी कहा कि ये बातचीत उनकी चैट में है. सिया ने कहा था कि वह नहीं जाना चाहती, लेकिन केतन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो तैयार हुई. इसके अलावा उन्होंने कहा कि परिवार सिया और केतन की शादी की तैयारी कर रहा था और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी बेटी ने कभी भी रिश्ते को लेकर नाखुशी जताई थी.
आगे कहा कि परिवार को सिया और केतन की शादी से बहुत उम्मीदें थीं. बहुत प्यार था, केतन के परिवार ने भी सिया के साथ प्यार और सम्मान से पेश आया. सभी फंक्शन अच्छे से हो रहे थे. उन्होंने उसके जन्मदिन के जश्न के लिए कई प्रोग्राम प्लान किए थे. साथ ही कहा कि अगर कपल के बीच कोई अनबन होती, तो परिवार को पता चलती.
इसके अलावा कहा कि अगर हमें लगता कि सिया को कोई दिक्कत हो रही है या वह केतन से बात नहीं कर पा रही है, तो वे हमसे बात करते. सिया ने इस शादी को लेकर कभी कोई नाराजगी नहीं जताई. पूजा ने यह भी दावा किया कि परिवार को सिया और चेतन के बीच किसी भी कनेक्शन के बारे में पता नहीं था. उन्होंने कहा, हमें चेतन के बारे में कुछ नहीं पता था, सगाई के बाद से, वह सिर्फ केतन से बात करती थी.
केतन की लोहागढ़ फोर्ट ट्रेक के दौरान हत्या कर दी गई थी, पुलिस इस अपराध में सिया और उसके साथी चेतन चौधरी की भूमिका की जांच कर रही है.