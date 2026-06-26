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'लोहागढ़ ट्रेक पर नहीं जाना चाहती थी केतन की मंगेतर...', सिया की मां का बड़ा दावा; किसके कहने पर भरी हामी?

Ketan Agarwal Murder Case: सिया की मां ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि सिया लोहागढ़ ट्रेक पर नहीं जाना चाहती थी. लेकिन केतन ने उसे मनाया, जिसके बाद वो जाने के लिए तैयार हुई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:20 AM IST
'लोहागढ़ ट्रेक पर नहीं जाना चाहती थी केतन की मंगेतर...', सिया की मां का बड़ा दावा; किसके कहने पर भरी हामी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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