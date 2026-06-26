Siya Goyal: केतन अग्रवाल मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब हत्या की आरोपी सिया गोयल की मां ने दावा किया है कि उनकी बेटी अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या से एक दिन पहले उसके साथ लोहागढ़ फोर्ट ट्रेक पर जाने को लेकर हिचकिचा रही थी, घटना से एक रात पहले सिया और केतन की वीडियो कॉल हुई थी. इस दौरान दोनों ट्रेक पर जाने की बात कर रहे थे. बाद में केतन की मां ने सिया को ट्रेक पर जाने की हिम्मत दी.