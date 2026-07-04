'चैट में कोड वर्ड, निकनेम और इमोजी...'; मंगेतर केतन के कत्ल से पहले सिया-चेतन ने की थी हत्या की पूरी रिहर्सल

Ketan Agarwal Murder Case Update: महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जो किसी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म की कहानी को भी पीछे छोड़ दें. पुणे के रियल एस्टेट एजेंट केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट के सामने एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी के मोबाइल से जो चैट बरामद हुई है, उसमें किसी सामान्य भाषा का नहीं, बल्कि 'साइन और कोडेड लैंग्वेज' (रहस्यमयी कोड, निकनेम और इमोजी) का इस्तेमाल किया गया था.
शुक्रवार को दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म होने पर उन्हें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एएम विभूते के सामने पेश किया गया था. पुलिस ने इस सीक्रेट कोड वाली चैट को डिकोड करने के लिए कोर्ट से तीन दिन की और कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए दोनों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) में भेज दिया है.
पुणे रूरल पुलिस की जांच में जो सबसे खौफनाक बात सामने आई है, वो यह कि केतन को ठिकाने लगाने की साजिश बेहद ठंडे दिमाग से रची गई थी. पुलिस जांच के मुताबिक, 18 जून को लोहागढ़ किले की ऊंची चट्टान से केतन को धक्का देने से पहले, सिया और चेतन ने लुल्लानगर में एक क्लब के पास खुली जगह पर इस पूरे हत्याकांड की बाकायदा रिहर्सल की थी. पुलिस सिया को उस जगह लेकर गई थी, जहां उसने क्राइम की प्रैक्टिस करने की बात कबूली.
बुधवार और रविवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों की मौजूदगी में लोहागढ़ किले के उसी डेथ-पॉइंट पर जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया. इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के सामने ही एक इंसानी डमी को चट्टान से नीचे फेंककर पूरी टाइमलाइन और चाल (मूवमेंट) का मिलान किया.
असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राजश्री विरकुड ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने सिया गोयल का एक और गुप्त मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसे जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है. पहले जब्त किए गए फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट मिल चुकी है. इसमें बरामद चैट्स आम इंसानों की समझ से परे हैं. इनमें ऐसे निकनेम और अजीबोगरीब इमोजी का इस्तेमाल हुआ है, जिनका असली मतलब सिर्फ सिया और चेतन ही बता सकते हैं.
इसके साथ ही, सिया के बयानों में लगातार आ रहे उतार-चढ़ाव और विरोधाभास को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट से उसका लाइ डिटेक्टर (पॉलीग्राफ) टेस्ट कराने की इजाजत मांगी है. सीसीटीवी फुटेज से मिलान के लिए आरोपी चेतन का गेट एनालिसिस (चलने-दौड़ने के अंदाज की वैज्ञानिक स्टडी) भी कराया गया है.
जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी. पुलिस ने उस जगह का पंचनामा भी कर लिया है, जहां सिया गोयल ने मुंबई भागते समय रास्ते में केतन अग्रवाल का पासपोर्ट गाड़ी से नीचे फेंक दिया था. इसके अलावा, पुलिस ने पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित सिया के घर की तलाशी लेकर वो कपड़े भी जब्त कर लिए हैं, जो उसने मर्डर वाले दिन पहन रखे थे.
इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का सबसे दुखद पहलू ये है कि मृतक केतन अग्रवाल और आरोपी सिया गोयल की इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी. केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में रोते हुए बताया कि उनका बेटा केतन पिछले कई दिनों से गहरे तनाव में था. केतन ने अपने पिता से बार-बार चिंता जताई थी कि सिया की चेतन चौधरी से नजदीकियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और वो अक्सर बातचीत में चेतन का ही नाम लेती थी. इसी शक और त्रिकोणीय प्रेम कहानी का अंत लोहागढ़ किले की वादियों में एक खूनी साजिश के साथ हुआ.