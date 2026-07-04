Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /चैट में कोड वर्ड, निकनेम और इमोजी...; मंगेतर केतन के कत्ल से पहले सिया-चेतन ने की थी हत्या की पूरी रिहर्सल

'चैट में कोड वर्ड, निकनेम और इमोजी...'; मंगेतर केतन के कत्ल से पहले सिया-चेतन ने की थी हत्या की पूरी रिहर्सल

Siya Goyal: केतन अग्रवाल हत्या मामले में मुख्य आरोपी सिया और चेतन ने वारदात से पहले मर्डर की रिहर्सल की थी. पुलिस को जब्त मोबाइल चैट्स में सीक्रेट कोड और इमोजी मिले हैं. पुलिस ने सिया के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 04, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:56 AM IST
'चैट में कोड वर्ड, निकनेम और इमोजी...'; मंगेतर केतन के कत्ल से पहले सिया-चेतन ने की थी हत्या की पूरी रिहर्सल
Image Credit: Ketan Agarwal Murder

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Instagram Ads के जरिए फैल रहा था गंदा धंधा! भारतीय कानून के शिकंजे में फंसा Meta
Meta44 min ago
2
Noida News46 min ago
3
Neena Gupta48 min ago
4
Gwadar Attack48 min ago
5
Britain News50 min ago