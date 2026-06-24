वहीं अगर हम सिया की बात करें तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. सिया गोयल का चेतन चौधरी नाम का एक दोस्त था. वे दोनों लगभग एक साल से एक-दूसरे को जानते थे. उन्होंने इस साजिश को अंजाम देने की साजिश रची. लोहगढ़ किले में दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद सिया ने एक्टिंग की हेल्प-हेल्प चिल्लाने लगी. वो केतन के मौत का दुख भी जता रही थी. जब उसे पता हो गया कि केतन इस दुनिया में नहीं रहा तो उसने इंस्टाग्राम पर लिखा कि तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया. तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी करने ही वाले थे. मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. मेरे कुछ सपने थे और कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे. जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुम्हारी आत्मा को शांति मिले.