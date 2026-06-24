Ketan Agarwal Murder Case: पहले मुस्कान, फिर सोनम और अब सिया, इन तीनों की करतूत को कभी भुलाया नहीं जा सकता. अपना मनचाहा करने के लिए इन्होंने ऐसे लड़कों को मौत की नींद सुला दी जिसकी कोई गलती भी नहीं थी. लोग इंदौर वाली सोनम को भूले नहीं थे कि पुणे की सिया गोयल ने भी बिल्कुल उन्हीं के तर्ज पर अपने मंगेतर की हत्या कर दी. सोनम और सिया ने अपने पति और मंगेतर की हत्या करने के बाद वीडियो बनाए, दुख जताया लेकिन जब हकीकत सामने आई तो लोगों की रूह कांप गई. सोनम और सिया का हत्या का पैटर्न कितना कुछ मिलता-जुलता है आइए जानते हैं.
18 जून को लोहगढ़ किले के पास केतन अग्रवाल की खाई में गिरने से मौत हो गई थी. घटना के बाद इसे दुर्घटना मानते हुए आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया. उस समय सिया गोयल के प्रति सहानुभूति का माहौल था, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले ही उनके मंगेतर की मौत हो गई थी. दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे और समारोह की तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही थीं. पुलिस के मुताबिक, 19 जून को सिया गोयल का जन्मदिन था. इसी मौके पर केतन अपने कुछ दोस्तों और मंगेतर के साथ लोहागढ़ किले पर गए थे. यहीं पर सिया ने केतन को धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई.
अगर हम सोनम रघुवंशी और सिया गोयल केस की बात करें तो दोनों की कहानियां एक-दूसरे से मिलती हैं. बाहरी लोगों को ऐसे लग रहा था कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और दोनों मामलों में सोशल मीडिया पर प्यार, हंसी, डांस और खुशियों वाले वीडियो मौजूद थे. जिसे देखने के बाद लोग सोच रहे थे कि ये लोग अपने रिश्ते में काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पहले खबर आई की ये जोड़ा लापता हो गया है. सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय के शिलॉन्ग (शिलांग) में चेरापूंजी (सोहरा) के पास एक गहरी खाई या पहाड़ से धक्का देने की साजिश रची थी. लेकिन राजा रघुवंशी को मारने के बाद सोनम रघुवंशी भागकर यूपी के गाजीपुर भाग गई.
वहीं अगर हम सिया की बात करें तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. सिया गोयल का चेतन चौधरी नाम का एक दोस्त था. वे दोनों लगभग एक साल से एक-दूसरे को जानते थे. उन्होंने इस साजिश को अंजाम देने की साजिश रची. लोहगढ़ किले में दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद सिया ने एक्टिंग की हेल्प-हेल्प चिल्लाने लगी. वो केतन के मौत का दुख भी जता रही थी. जब उसे पता हो गया कि केतन इस दुनिया में नहीं रहा तो उसने इंस्टाग्राम पर लिखा कि तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया. तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी करने ही वाले थे. मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. मेरे कुछ सपने थे और कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे. जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुम्हारी आत्मा को शांति मिले.
यूपी की मुस्कान की भी करतूत ने लोगों के होश उड़ा दिए थे. मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी. दोनों ने मिलकर पति के शव के कई टुकड़े किए और बदबू छिपाने के लिए उन्हें सीमेंट से भरे ड्रम में बंद कर दिया था.