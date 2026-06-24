Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /क्या सोनम रघुवंशी को देखकर सिया ने की केतन की हत्या की प्लानिंग? कितना मिलता-जुलता है मर्डर का पैटर्न

क्या सोनम रघुवंशी को देखकर सिया ने की केतन की हत्या की प्लानिंग? कितना मिलता-जुलता है मर्डर का पैटर्न

Siya Goyal: सोनम रघुवंशी को लोग भूले नहीं थे कि सिया गोयल ने अपने मंगेतर को मौत की नींद सुला दी. सोनम रघुवंशी और सिया गोयल की कहानी कितनी मिलती-जुलती है जानते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:00 PM IST
क्या सोनम रघुवंशी को देखकर सिया ने की केतन की हत्या की प्लानिंग? कितना मिलता-जुलता है मर्डर का पैटर्न

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली के मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान! अब इलाज पर नहीं खर्च होगा एक भी रुपया
Delhi news48 min ago
2
Panchayat 3 Actress Sunita Rajwar48 min ago
3
Rishikesh news50 min ago
4
nirjala ekadashi fast rules52 min ago
5
crude oil1 hr ago